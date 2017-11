El sorteo de la ATP que avergüenza al mundo por lo que hizo con las jóvenes promesas

La ATP y la marca Red Bull han pedido disculpas este lunes tras el sorteo de la primera edición de las Next Gen Finals, un Masters para menores de 21 años, en el que los ocho jugadores tenían que elegir entre ocho mujeres para saber en qué grupo jugaban.

En Milán los jugadores tenían que elegir entre ocho mujeres que desvelaban las letras A o B -el grupo-, escondidas en alguna parte de su cuerpos.

Varios tenistas se mostraron incómodos y la ceremonia recibió muchas críticas, sobre todo en las redes sociales. "Vergonzoso", escribió la antigua número 1 mundial francesa Amelie Mauresmo en su cuenta de Twitter.

El surcoreano Hyeon Chung tuvo que quitar los guantes con la boca a una joven para saber en qué grupo iba a jugar. "Horrible", juzgó Judy Murray, entrenadora y madre del antiguo número 1 mundial Andy Murray.

"Buen trabajo ATP. ¿Esto es un torneo pensado para el futuro?", escribió la jugadora francesa Alizé Cornet.

Good job @ATPWorldTour 👏👏👏 Supposed to be a futurist event right 🤤? #backtozero https://t.co/CYWQJaEezA