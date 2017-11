El tuit que resume a la perfección el problema de las armas en EEUU

Dos frases para resumir un problema que se ha cobrado la vida de miles de personas en Estados Unidos. Así es el tuit con el que el usuario Michael Skolnik, cofundador de la agencia Soze, resume el problema de las armas en Estados Unidos. Una publicación que lleva ya más de 21.000 retuits en pocas horas.

"Un zapato bomba intentó volar un avión y ahora nos quitamos los zapatos. 1520 tiroteos masivos desde Sandy Hook y el Congreso no ha hecho NADA", escribe Skolnik en su cuenta de Twitter.

Esta reflexión la ha hecho después de que este domingo, un hombre acabase con la vida de, al menos, 27 personas en un tiroteo en Texas. El tiroteo de Sandy Hook fue en diciembre del año 2012. Un joven de 20 años mató a 20 niños y a seis adultos en una escuela primaria de Estados Unidos.

One shoe bomber tried to blow up a plane and now we take off our shoes.



1520 mass shootings since Sandy Hook and Congress has done NOTHING.