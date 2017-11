Donald Trump ha hecho las delicias de las redes sociales el lunes tras haber sido fotografiado cuando lanzaba todo un paquete de comida para peces en un estanque de carpas japonesas, en un gesto de impaciencia durante su visita a Tokio.

El presidente estadounidense y el primer ministro japonés Shinzo Abe habían empezado tirando pequeños puñados de comida al estanque, sobre las carpas que acudían en gran número.

Pero después, Trump perdió visiblemente la paciencia con este método y vació de golpe en el agua todo el contenido de la caja de comida, bajo la mirada sorprendida de su secretario de Estado, Rex Tillerson.

The look on Tillerson's face. Priceless. Yep America is looking really great again... pic.twitter.com/EGnh1pj088 — Becca Blond (@PlanetBlond) 6 de noviembre de 2017

El momento incluso ha sido captado en vídeo:

Pres. Trump helped Prime Minister Abe feed the fish outside the Akasaka Palace in Tokyo. https://t.co/8FiQzBf4qm pic.twitter.com/M9OVyIFuQg — ABC News (@ABC) 6 de noviembre de 2017

Su actitud ha suscitado críticas y burlas en Twitter, donde muchos internautas han señalado que no es sano para los peces tragarse tanta comida de golpe. "Trump no logra ni siquiera alimentar a los peces correctamente", ha ironizado uno de ellos.

"¿Quién sabe más sobre alimentar carpas japonesas? ¿Algún japonés? ¿Algún pez? ¿O yo, Donald Trump, que ha inventado los peces?", escribió otro usuario.

President Trump really does need to takes course in Protocol. It's embarrassing. https://t.co/uobwGJVnLd — W Andy Knight (@WAndyKnight1) 6 de noviembre de 2017

"El presidente Trump realmente necesita ir a clases de protocolo. Es embarazoso", se quejó otro.