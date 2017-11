Puigdemont denuncia la "brutal ofensiva judicial" en un artículo en 'The Guardian'

El periódico inglés The Guardian publica este lunes un artículo del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont. El que fuera presidente autonómico, desplazado a Bélgica junto a cuatro de sus consellers para acogerse a la legislación belga ante la citación de la Audiencia Nacional, sostiene que las autoridades españolas están llevando a cabo "una brutal ofensiva judicial" contra él y su Govern y expresa su temor de no recibir un trato justo en España. En su texto, Puigdemont no menciona la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.

Puigdemont califica de "atropello colosal" las acusaciones de rebelión y sedición que afrontan él y sus consellers por la declaración de independencia de Cataluña. "Hoy, los líderes de un proyecto democrático afrontan las penas más severas recogidas en el código penal español; las mismas que se aplican a casos de terrorismo y asesinato: 30 años en prisión".

El que fuera president de la Generalitat hasta su cese por el Gobierno en aplicación del artículo 155 transmite a los lectores del periódico inglés que el sistema judicial español "tiene sus propios, particularmente graves, problemas. Hay una falta evidente de independencia y neutralidad, con unos vínculos evidentes entre los jueces y el Gobierno. Incluso a nivel procesal, las demandas contra los líderes catalanes presentan tantas irregularidades que es difícil creer que los acusados puedan confiar en cualquier tipo de garantía formal".

"El Estado español", agrega Puigdemont, "debe hacer honor a lo que se dijo tantas veces durante los años del terrorismo: si se termina la violencia, podremos hablar de todo. Nosotros, los partidarios de la independencia de Cataluña, nunca hemos optado por la violencia, sino todo lo contrario. Pero hemos descubierto que es una mentira que todo puede estar sujeto a discusión".

En su artículo, Puigdemont asegura: "En manifestaciones convocadas por el partido de Gobierno en España, grupos de ultra derecha (herederos directos del régimen de Franco, como Falange Española) marcharon, algunos enarbolando banderas fascistas y haciendo el saludo nazi, mientras entonaban cánticos pidiendo mi encarcelamiento y ejecución".

"El clima de hostilidad", prosigue el expresident de la Generalitat, "se resume en el grito de ¡A por ellos! con el que muchos ciudadanos españoles animaron a las patrullas de policía que el Estado desplegó para evitar el referéndum del 1 de octubre, un esfuerzo por tierra, mar y aire que se pareció a una campaña militar para ocupar territorio rebelde".