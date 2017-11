Todo el mundo ha hecho el mismo comentario al ver la indumentaria de este participante en 'First Dates'

First Dates estrenaba este lunes un restaurante renovado para que los participantes disfruten (o todo lo contrario) de la cena y de conocerse. Como no es fácil que surja el amor, uno de los pretendientes de esta noche se ha puesto sus mejores galas.

Su nombre es Yosu y ha sido emparejado con Carlos:

El aspecto de Yosu no ha pasado desapercibido en redes, donde se han multiplicado las bromas y las comparaciones:

Yosu forma parte de la nueva decoración?



#FirstDates476 6 de noviembre de 2017

#FirstDates476 Es una mezcla entre Karl Lagerfeld y Rocío Jurado. — paco mocos (@paco_mocos) 6 de noviembre de 2017

#FirstDates476 Yosu parece educado, inteligente, y buena persona...Su idea de estilo no me convence, pero bueno. Será cosa mía...🤔 — Fernando Abrantes (@fer2365) 6 de noviembre de 2017

El Menino y Modisto Lafuente buscan piso en Alcobendas #firstdates476 — Riberito (@Talivaneo) 6 de noviembre de 2017

Yosu parece que ha salido del ministerio del tiempo #FirstDates476 — Alvaro (@AlvaroCaceres82) 6 de noviembre de 2017

#Firstdates476 pero estoy viendo frisdeis o los 3 mosqueteros? Porque Dartagnan está seguro. — Bruja del Oeste (@brujadelwest) 6 de noviembre de 2017

#FirstDates476 Yosu es igualito que Góngora o Quevedo, no sé, uno de los dos — Nada Serio (@NadaSerio5) 6 de noviembre de 2017

Yosu es de meme

Cuando te esperan para cenar en Palacio pero te pasas primero a ligar por #FirstDates476 — Sonny Crockett (@melodisfruto) 6 de noviembre de 2017

La cita entre Yosu y Carlos fue bien, pero no parece que vaya a haber una segunda:

Yosu y José Luis se han conocido, aunque no hubo chispa como para una segunda cita #FirstDates476 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/ywYWivMS0H — First dates (@firstdates_tv) 6 de noviembre de 2017