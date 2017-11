🔴 DIRECTO: Puigdemont: "Todo esto acabará en los tribunales internacionales"

Catalunya Ràdio ha entrevistado al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers que han huido con él a Bélgica para evitar la cárcel por el 1-O, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, que se consideran perseguidos por sus ideas. "Estamos preparados por si nos extraditan", afirma Puigdemont, dejando claro que no supondrá el fin. "No estoy en casa, no me gusta estar aquí. Debería estar en el Palau de la Generalitat", asegura. En la misma tónica, afirma que "si los catalanes estamos en España es por obligación, no por placer". Y exige que Europa le pregunte a España "solo una cosa: ¿respetará el Estado los resultados del 21-D?". "Esta no es la primera vez que España pasa vergüenza en Europa, ya les pasó por las torturas del 92 y fue condenada. Que nadie tenga ninguna duda: todo esto acabará en los tribunales internacionales porque tenemos todo el derecho de ir e iremos", advierte.

09:58. ERC no quiere presentarse al 21D con el PDeCAT

Las condiciones que plantean los partidos independentistas para conformar una lista unitaria para las elecciones del 21 de diciembre está complicando un acuerdo de máximos y sólo queda hasta esta medianoche para presentar las candidaturas.

Los requisitos planteados hacen difícil repetir o incluso ampliar la fórmula de Junts pel Sí (JxSí), con la que la antigua Convergència y ERC se presentaron a las elecciones de 2015. Las últimas encuestas sitúan a ERC como primera fuerza en Cataluña, con unos 40 escaños, en contraste con un PDeCAT en declive.

Los demócratas proponen que Carles Puigdemont, cesado como presidente de la Generalitat, encabece una lista unitaria en la que participen los miembros del Govern destituidos y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ahora encarcelados.

Pero la fórmula genera reservas en ERC, que sólo avalará una "lista única" si en ella se integra también la CUP y otros sectores de la izquierda soberanista. Una exigencia que, según algunos medios, pretende evitar concurrir con el PDeCAT sin que sea evidente.

La CUP decidirá el 12 de noviembre si concurre a las elecciones del 21D y si lo hace en solitario o en coalición. En la formación anticapitalista, según las fuentes consultadas, ven muy difícil la posibilidad de compartir candidatura con la antigua Convergència, aunque no descartan una "lista blanca" de carácter civil y mínima presencia de políticos, una opción que el resto de partidos ve con recelos.

Según fuentes soberanistas, también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de constituir un "frente de izquierdas" que englobe a ERC, la CUP y sectores de Podem, como el dimitido Albano Dante Fachin.

09:50. Puigdemont no puede pisar el Parlamento Europeo

Puigdemont no puede refugiarse en el Parlamento Europeo ni las instituciones internacionales de Bruselas por las medidas cautelares que existen contra él, según El Confidencial.

Se le ha prohibido, entre otras cosas, abandonar Bélgica, algo que ocurriría si entrara en los edificios del barrio europeo de la capital belga, considerados suelo internacional.

09:40. El líder de Bélgica acudirá a su Parlamento para hablar de Cataluña

El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, comparecerá el miércoles por la mañana ante la comisión de Interior de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre Cataluña y la huida del presidente depuesto de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El anterior pronunciamiento de Michel sobre este tema data del 31 de octubre, cuando divulgó un comunicado para desmarcar a su Gobierno de la decisión de Puigdemont de trasladarse a Bélgica y apuntar que éste tendría "los mismos derechos" que cualquier otro ciudadano, "ni más ni menos".

La polémica se ha colado en el debate político belga, hasta el punto de que el viceprimer ministro y responsable de Exteriores, el liberal francófono Didier Reynders, ha llamado este lunes al orden al titular de Interior, el nacionalista flamenco Jan Jambon, por criticar el proceso abierto contra el expresident.

"Existe una exaltación en Bélgica en torno al caso que supera los límites de lo razonable. He visto a muchas personas inmiscuirse en el dossier cuando no tienen nada que decir", ha apuntado Reynders sobre las órdenes europeas de detención y extradición emitidas por la Audiencia Nacional contra Puigdemont.

09:30. La Generalitat se enfrenta a demandas empresariales por el 1-O

Cientos de empresarios se preparan para pleitear contra el Govern cesado, según El Español, por las consecuencias económicas que ha conllevado el órdago independentista, que les han supuesto pérdidas e incluso la necesidad de trasladar su sede.

Se trata de empresarios mayoritariamente catalanes, pero también de algunos de otras regiones. El Gobierno de España podría ser responsable civil subsidiario.

09:25. Unos 200 alcaldes independentistas viajan a Bruselas para dar su versión

Unos 200 alcaldes soberanistas viajan este martes a Bruselas "para explicar de primera mano la situación" que se está viviendo en Cataluña tras el encarcelamiento de una parte del Govern cesado y la aplicación del artículo 155 de intervención de la autonomía catalana.

Lo han explicado en una entrevista a Catalunya Ràdio el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

Buch ha precisado que llenarán una avión entero en dirección a la capital belga con dos centenares alcaldes, asegurando que hubieran podido ser "el doble". "Mañana mismo vamos y mañana mismo volveremos", ha precisado Lloveras.

Contra Lloveras y Buch y varios centenares de alcaldes catalanes más pesa una querella de la Fiscalía por haber colaborado con la organización del referéndum independentista del 1 de octubre.

08:42. Puigdemont: "Haremos que España pase de nuevo vergüenza"

Catalunya Ràdio ha entrevistado al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers que han huido con él a Bélgica para evitar la cárcel por el 1-O, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.

"Los encarcelados son víctimas de una persecución política. Todos nos consideramos perseguidos por nuestras ideas. Quiero, exijo, que Europa le pregunte a España solo una cosa: ¿respetará el Estado los resultados del 21-D?", ha denunciado Puigdemont, que apuesta por un referéndum acordado para Cataluña.

El expresident denuncia que el Gobierno de Rajoy "se ha cargado sistemáticamente la carta de Derechos Humamos de la UE" y asegura que es falso que los independentistas se hayan saltado la Constitución. "Hay tratados internacionales que contemplan el derecho de autodeterminación", opina.

Ha justificado el viaje de parte del Govern cesado a raíz de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la querella de la Fiscalía General del Estado, un proceso que ve desproporcionado: "Estamos ante un Estado que ha enloquecido, que no tiene autocontrol ni límite".

"Estamos preparados por si nos extraditan", afirma, dejando claro que no supondrá el fin de nada. "No estoy en casa, no me gusta estar aquí. Debería estar en el Palau de la Generalitat", asegura. En la misma tónica, afirma que "si los catalanes estamos en España es por obligación, no por placer".

"Esta no es la primera vez que España pasa vergüenza en Europa, ya les pasó por las torturas del 92 y fue condenada. Que nadie tenga ninguna duda: todo esto acabará en los tribunales internacionales porque tenemos todo el derecho de ir e iremos", advierte.