La actriz Kristina Cohen asegura que la estrella de 'Gossip Girl' Ed Westwick la violó

"El último mes ha sido increíblemente difícil. Como muchas mujeres, tengo una historia de abuso sexual, y el flujo de historias recientes ha sido detonante y emocionalmente agotador. He ido y venido una y otra vez, pensando en si debería hablar. Si podría hablar. Y si es así, ¿me escucharán?".

Así arranca su última publicación de Facebook, hecha este lunes 6 de noviembre, la actriz Kristina Cohen. La intérprete de 27 años escribe para denunciar que Ed Westwick, famoso por interpretar a Chuck Bass en Gossip Girl, la violó en 2014. Este martes el actor ha negado a través de sus redes sociales haber cometido ese acto.

En su post, Cohen, quien asegura que en ese momento atravesaba una mala época, ya que su madre estaba muriéndose de cáncer, relata los hechos con todo detalle. "Me desperté de pronto con Ed sobre mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero agarró mi cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó", escribe.

Según cuenta, el episodio ocurrió en casa de Westwick, a la que fue acompañada de un productor. Allí, el actor propuso que podían "follar todos", a lo que ella respondió diciendo que quería marcharse. "Pero el productor no quería que Ed se sintiese incómodo al irnos. Ed insistió en que nos quedásemos para cenar. Dije que estaba cansada y que quería irme, intentando evitar una situación incómoda. Ed me sugirió que echase una cabezada en la habitación de invitados. El productor dijo que deberíamos quedarnos 20 minutos más y limar asperezas y luego nos iríamos", escribe.

En ese momento se fue a la habitación a tumbarse y al final se quedó dormida. Fue al despertarse de forma repentina cuando se encontró a Ed encima. "Fue como una pesadilla y los días siguientes no fueron mejor".

"El productor me echó la culpa y me dijo que había sido participante activa", continúa la actriz. "Me dijo que no podía ir diciendo por ahí que Ed me había violado y que no quería ser 'esa chica'. Y durante mucho tiempo le creí. No quería ser 'esa chica".

Cohen termina su texto asegurando que espera que su relato sirva para ayudar a otras personas y decirles que no están solos. "Ellos no son culpables y no es su culpa", asegura la actriz, que quiere ejercer el papel que han ejercido sobre ella todas esas personas que en el último mes han denunciado episodios similares protagonizados por el productor Harvey Weisntein, los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman y los directores James Toback y Brett Ratner.

Menos de 24 horas después de la publicación, Westwick se ha manifestado en redes sociales y ha negado los hechos de los que le acusan. "No conozco a esa mujer. Nunca he forzado a ninguna mujer de ninguna forma. Ciertamente nunca he cometido una violación", asegura en un escueto comunicado, compartido en Facebook, Twitter e Instagram.

