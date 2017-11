La foto tomada en Madrid que ha provocado la reacción de Telepizza

El usuario de Twitter @urganda subió este domingo una foto a Facebook que ha indignado a muchos en las redes sociales.

En ella se ve cómo siete motos de Telepizza están aparcadas ocupando por completo una plaza reservada a personas con movilidad reducida.

"Madrid en este preciso momento. @ telepizza_es se os debería caer la cara de vergüenza", dijo el usuario junto a la imagen. En otro tuit, precisaba que había avisado a la tienda y que un empleado le había asegurado que era "sólo un momento". "¿Dónde las pongo si no?", afirma que le preguntó.

La imagen ha generado la reacción airada de mucha gente:

Qué poca vergüenza. Ha sido un momento de 7 motos, vamos, no me jodas

esta foto no podría valer como prueba para una denuncia? @policia

Porque me pilla lejos, que sino iría a hacerles un pedido. Pero claro, no podría entrar en la tienda al no encontrar donde aparcar. ♿️😡