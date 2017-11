La masacre de Texas pudo ser desencadenada por una venganza familiar

La masacre que tuvo lugar este domingo en Texas fue desencadenada por una venganza familiar, según ha señalado el portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Freeman Martin. "Había una situación doméstica entre la familia y los suegros", ha dicho. "La suegra asistía a la iglesia (...) Ella había recibido mensajes amenazantes de él", ha agregado. Además, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha reconocido este lunes que no facilitó la información requerida sobre el historial criminal de Devin Kelley, el autor del crimen.

Según la portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, Kelley fue miembro de este estamento militar entre 2010 y 2014. El autor de la matanza fue sometido a una corte marcial en 2012 por dos cargos de agresión contra su mujer y uno contra su hijo, ha precisado la portavoz, por lo que fue condenado a su expulsión por mala conducta y a doce meses de confinamiento.

Sin embargo, la Fuerza Aérea ha señalado que esta información no fue incluida en la base de datos conocida como Centro Nacional de Información Criminal (NCIC). La legislación prohíbe la venta o entrega de armas a personas condenadas por violencia doméstica.

"La Fuerza Aérea ha iniciado una revisión sobre la gestión del historial criminal de Kelley tras su condena en 2012 por violencia doméstica", ha recalcado Stefanek.

Aparentemente, los problemas familiares fueron un factor en la matanza del domingo. Kelley estuvo involucrado en una disputa doméstica con la familia de Danielle Shields, una mujer con la que se casó en 2014, y la situación recrudeció, según funcionarios y registros públicos. Después, su suegra, que acudía a menudo a la iglesia donde sucedieron los hechos, comenzó a recibir amenazas.

DOS DISPAROS DE UN VECINO

Kelley recibió dos disparos de un vecino cuando huía y después de suicidó de un tiro en la cabeza. Recibió impactos de bala en la pierna y en el torso disparados por un vecino convertido en héroe que se enfrentó con él después de escuchar los tiros desde su casa, según ha explicado en una rueda de prensa frente al templo Freeman Martin, del Departamento de Seguridad Pública (DPS, en sus siglas en inglés) de Texas.

A candlelit vigil is now underway to remember the 26 killed and pray for dozens injured in today's shooting. pic.twitter.com/XgxZDZC8dI