La romántica felicitación de cumpleaños de Edurne a De Gea

David de Gea, portero del Manchester United y de la selección española, cumple este martes 27 años. El guardameta encara una temporada clave en la que peleará por ganar el Mundial con La Roja.

Para darle ánimos y demostrarle su amor, su pareja, la cantante Edurne, le ha felicitado a través de las redes sociales. Y lo ha hecho subiendo una foto de ambos y escribiendo un mensaje que destila amor por todos lados.

"Tenerte a mi lado y hacerme feliz es lo mejor que me ha pasado!!! Feliz cumpleaños mi amor!!!🎉🎈🎉 Te amo", ha publicado Edurne.

El portero ha respondido a la declaración de amor y ha escrito en Twitter: "Love you".

También el Manchester United ha felicitado a De Gea con un vídeo publicado en Twitter en el que se pueden ver algunas de sus mejores paradas:

On his 27th birthday, here's @D_DeGea doing what he does best... #DaveSaves pic.twitter.com/WZiXJccoWn