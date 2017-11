Numerosos actores de Hollywood han sufrido acoso escolar. Charlize Theron, Jack Nicholson o Demi Moore han sido víctimas de los matones de instituto. A esos nombres se suma Winona Ryder que, según relata la actriz en su biografía, recibió una paliza en el instituto por el simple hecho de llevar una cazadora de chico. Ahora, una usuaria de Twitter ha recuperado su historia y se ha vuelto viral.

"Llevaba una vieja sudadera de chico deI Ejército de Salvación", recuerda la actriz. "Fui al baño y escuché 'Hey, maricón'. Entonces me estamparon la cabeza en una taquilla, me caí al suelo y empezaron a patearme. Tuve que tener huevos", detalla la actriz en su relato. Según la publicación, el desenlace de estos acontecimientos fue bastante curioso ya que la expulsaron a ella en lugar de a los matones.

Ryder protagonizaría Beettlejuice unos años después de esto, con solo 17 años, y según se puede leer en la historia, no le costó planear su venganza una vez que logró la fama. "Al tiempo, fui a una cafetería y me encontré con una de las chicas que me pateó. Me dijo: 'Winona, Winona, ¿me puedes firmar un autógrafo?'. Entonces le dije: '¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que en séptimo pateaste a una niña?' Ella respondió que recordaba 'algo', le dije que era yo y la mandé a tomar por culo", concluye.

El relato original del tuit —que ha alcanzado en dos días más de 160.000 retuits y 500.000 me gusta— detalla que esto ocurrió el tercer día de clase de séptimo curso en el instituto Kenilworth de Petaluma (California, EEUU) y que terminó con las costillas fracturadas y seis puntos en la cabeza.

Ryder llevaba entonces el pelo corto y usaba ropa para niños debido la influencia de las películas de gánsteres de entonces como Bugsy Malone (1976), por lo que cree que los matones pensaban que era un chico gay. Aunque, a pesar de aclararles que era una chica, estos siguieron molestándola.

Al protagonizar la película de Tim Burton pensó: "Oh, es la película número uno. Esto hará que las cosas mejoren en la escuela". Sin embargo, solo lo empeoró: "Me llamaron bruja".

Esta agresión no fue la única sufrida por la actriz, que en 2013 contó en una entrevista en V Magazine que le pegaron una paliza y la llamaron "maricón", lo que hizo que dejara el instituto y se apuntara al Conservatorio de Teatro de San Francisco.

Cuarenta años después, la actriz sigue cosechando éxitos con su estilo personal, de hecho en el último año ha sido nominada al Globo de Oro a Mejor actriz de televisión por su papel de Joyce en Stranger Things.