Mónica Naranjo es la jurado estrella de Operación Triunfo 2017. La cantante lleva, precisamente, la voz cantante entre los miembros del jurado del concurso musical de TVE y lo demuestra cada noche al acaparar la mayoría de comentarios y convertirse, a menudo, en trending topic en las redes.

La noche del 6 de noviembre, en la segunda gala de OT, Naranjo emitió su veredicto sobre varios concursantes, entre ellos sobre Juan Antonio, de 23 años y de Bilbao, que interpretó Reggaeton lento junto a Cepeda y que acabó nominado. Naranjo tuvo clarísimo su juicio sobre Juan Antonio, de quien no alabó precisamente sus dotes de baile: "Tengo que reconocer que personalmente no conecto con el reggaeton, no conecto nada. Pero sin embargo sí entiendo que [por] su base rítmica, a la que yo llamo 'atún con pan, atún con pan, atún con pan...' es imposible no moverte y estar, ya ni siquiera perreando, pero siquiera moviendo los piececicos".

Ahí aprovechó para levantarse y ponerse a imitar el modo en el que el concursante al que juzgaba había bailado el tema. "Tú has estado toda la noche, toda esa actuación...", dijo, imitándolo a continuación mientras hacía movimientos casi robóticos, que Twitter no tardó en imitar y trolear.

"Es un reggaeton, nene, ¿y las caderas? ¿Tú cómo haces el amor?", preguntó entre las risas de los compañeros y los jaleos del público (puedes verlo en la gala a partir del minuto 2:16). "A eso no hace falta que contestes ahora, Juan Antonio", quiso echarle un capote el presentador del espacio, Roberto Leal.

Para Naranjo, faltó la conexión de Juan Antonio con su compañero, Cepeda: "Cuando se hacen duetos se hacen para sentir, para disfrutar, para ser cómplices, para tener feedback y pasarlo superbien sobre el escenario... cosa que no he visto esta noche. Yo esta noche te propongo para que abandones la Academia". Finalmente, el bilbaíno acabó nominado y se enfrentará a Roi la semana que viene.

El comentario de Naranjo llega una semana después de que le llovieran las críticas tras decirle a Mimi que había "desafinado como una almeja". La valoración la convirtió a en blanco de críticas en Twitter y la cantante se vio obligada a responder al más puro estilo jurado de OT: "Si parecen duros mis comentarios, esperad a que salgan".

Si parecen duros mis comentarios, esperad a que salgan de OT y tengan que comerse paladas de mierda para enfrentarse al mundo de la música. — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 31 de octubre de 2017