'Anatomía de Grey' trae de nuevo al personaje de Katherine Heigl... o casi

Algunas caras familiares van a regresar a Anatomía de Grey en el capítulo 300, que se emite en Estados Unidos este jueves 9 de octubre.

Este drama médico tan longevo va a traer de vuelta a los fantasmas de temporadas anteriores para el gran capítulo Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story (Quien vive, quien muere, quien cuenta tu historia), que gira en torno a un accidente en una montaña rusa (Lo cierto es que esperamos que no se refieran a fantasmas de verdad, porque todos sabemos cómo acabó eso la última vez).

Aunque intérpretes como Katherine Heigl, Sandra Oh y T.R. Knight no van a volver (miembros del reparto original que ya han abandonado la serie), habrá pacientes con un gran parecido a esos personajes que harán su aparición en este episodio repleto de nostalgia.

"El episodio 300 va a ser como un viaje al pasado", ha contado el actor James Pickens Jr. en E! News. "Veremos a algunos actores que llegan al hospital después de un horrible accidente y que nos recordarán a Izzie, George y Cristina Yang", señala.

"Encontraron a tres intérpretes increíbles... Cuando llegué y los vi me sorprendí mucho, porque fueron una parte imprescindible del éxito que tuvo la serie y tenían mucho talento, así que los echamos mucho de menos. Por tanto, a los espectadores les gustaría mucho decir 'Vaya, ahí están de nuevo", ha señalado el actor.

La actriz Sara Drew ha explicado a Entertainment Weekly que "ese parecido hace que el reparto original recuerde a esas personas y luche para que estas vivan".

Heigl dejó Anatomía de Grey en la sexta temporada tras un supuesto enfrentamiento con la creadora de la serie, Shonda Rhimes. Esta supuesta enemistad surgió cuando la actriz tomó la polémica decisión de retirarse de la carrera por un Emmy en 2008 porque pensaba que su papel "no merecía una nominación".

Knight abandonó la serie antes que Heigl, cuando su personaje fallece tras un accidente de autobús. Por su parte, Oh fue la que más tiempo permaneció en la serie de los tres, y se despidió tras la décima temporada.

Rhimes ha dejado la puerta abierta para el regreso de esta actriz, pero no así con Heigl. Ella no volverá a los pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital, pese al hecho de que la actriz ha manifestado su deseo de volver a interpretar a su personaje.

"Ya basta con esa historia. Le he dado mil vueltas a esa idea y he reflexionado si podría funcionar. Y creo que la respuesta es no", apunta Rhimes respecto a la posible vuelta de Heigl en 2015.

A continuación puedes ver el vídeo promocional del episodio número 300.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.