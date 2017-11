Cristina Pedroche copia a su musa, Rihanna

La presentadora Cristina Pedroche ha reconocido en alguna ocasión que la cantante Rihanna es un referente de estilo para ella. "Es una mujer a la que critican todo el rato y ella sigue haciendo lo que quiere. En el fondo, me siento un poco identificada con su filosofía. Soy muy fan", señaló en mayo en una entrevista en ¡Hola!

Este martes Pedroche llevó su admiración a su propio look, que recreaba uno que la artista de Barbados mostró en su cuenta de Instagram el 9 de octubre. Compartió con sus seguidores una foto en la que se podían comparar ambos estilismos con el mensaje: "A veces me vengo arriba y me siento Riri jajajaja🤣🤣🤣 #yaquisierayo".

A veces me vengo arriba y me siento Riri jajajaja🤣🤣🤣 #yaquisierayo 🤪🧞‍♀️ A post shared by cristipedroche (@cristipedroche) on Nov 7, 2017 at 10:09am PST

La prenda principal del look es una sudadera de la línea Fenty, diseñada por Rihanna para la marca deportiva Puma.

En septiembre Pedroche ya lució unos botines de tacón diseñados también por su musa.

Hoy se sale...pero solo un poco y porque es un evento muy importante ❌⭕️⚡️🐽 A post shared by cristipedroche (@cristipedroche) on Sep 19, 2017 at 10:41am PDT