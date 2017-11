El tuit de Pablo Iglesias sobre los viejos comunistas, su familia y los presos políticos que ya es viral

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha publicado un tuit que ya es viral criticando a aquellos que "siempre despreciaron, odiaron y ningunearon a los viejos comunistas" y "hoy les usan sin pudor para decir que no hay presos políticos": "En España hoy hay presos políticos", sentencia:

Los que siempre despreciaron, odiaron y ningunearon a los viejos comunistas, hoy les usan sin pudor para decir que no hay presos políticos. Mi abuelo y mi padre estuvieron en las cárceles de Franco y aunque esto no sea el franquismo, en España hoy hay presos políticos

No. No y no. En España hay leyes. Y si no nos gustan, mecanismos para cambiarlas. Y hay carceles para quien no las cumple.