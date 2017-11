El tuit viral de un biólogo contra las supersticiones científicas más de moda

Javier Fernández, un biólogo mallorquín, ha decidido estrenar los 280 caracteres de Twitter con un mensaje contra la superstición y las creencias pseudocientíficas que afectan a muchos españoles.

Este investigador del cáncer niega contundentemente la veracidad de algunas de las teorías más extendidas a pesar de no tener base científica: que las vacunas causan autismo, que el WIFI provoca cáncer, que el agua tiene memoria...

El WiFi no da cáncer. Las vacunas no causan autismo. La homeopatía es un timo. El microondas no convierte los alimentos en cancerígenos. El agua no tiene memoria. Las farmacéuticas no ocultan la cura del cáncer. Los transgénicos no son el demonio. Sed críticos, por favor.