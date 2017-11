Facebook ha experimentado este martes problemas de conexión que han impedido que muchos usuarios accedan a la red social.

El propio HuffPost ha podido comprobar estos problemas, puesto que su perfil en Facebook no funcionaba correctamente. Ha vuelto a hacerlo pasados unos minutos:

La caída ha despertado alarma entre los usuarios, que se han volcado en Twitter para comentar los problemas que están experimentando y también para hacer bromas, muchas bromas:

Pánico mundial

Instagram no funciona/Facebook no funciona/whatssap no funciona..



Es la hora de entrar en Twitter y comprobar si soy el único. Ves que no lo eres,ya respiras tranquilo 😅#facebookdown pic.twitter.com/IC1tdy9iFV