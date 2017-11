Golpe a Trump: los demócratas ganan en los dos estados en juego al año de su victoria

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha ganado este martes las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, las dos únicas en juego este año, justo en la víspera del primer aniversario de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

En Nueva Jersey, feudo de Chris Christie, uno de los principales asesores de Trump en su campaña hacia la presidencia del país, el candidato demócrata, Philip Murphy, ha arrebatado la gobernación a los republicanos.

Christie es gobernador desde 2010, pero esta vez no se ha presentado porque no podía optar a un tercer mandato, así que Murphy se ha batido con la hasta ahora vicegobernadora del estado, Kim Guadagno. Con el 71% escrutado, Murphy ha obtenido el 55,6% de los votos, mientras que Guadagno ha logrado el 42,5%.

En Virgina, los demócratas han mantenido la gobernación gracias a la victoria de su candidato, Ralph Northam, frente al republicano, Ed Gillespie.

Con el escrutinio casi completo (99%), Northam ha obtenido un 53,6% de los votos por un 45,2% de Gillespie, que se había alejado de Trump para mostrar un perfil moderado en un estado en el que los demócratas se han ido fortaleciendo en las últimas décadas.

Pese a ese distanciamiento, Gillespie ha protagonizado una campaña marcada por el rechazo a la inmigración ilegal.

A través de Twitter, Trump, que está en Corea del Sur, ha reaccionado a la derrota de Gillespie: "Ed Gillespie trabajó duro pero no me abrazó a mí ni lo que yo defiendo". Pese a las derrota en Virginia y Nueva Jersey, Trump ha asegurado que los republicanos "seguirán ganando, incluso más que antes".

Ed Gillespie worked hard but did not embrace me or what I stand for. Don't forget, Republicans won 4 out of 4 House seats, and with the economy doing record numbers, we will continue to win, even bigger than before!