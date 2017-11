Indignación por lo que este participante de 'First Dates' hace con las mujeres en su trabajo

Un participante de First Dates ha causado indignación en redes sociales por lo que ha dicho que hace con las mujeres en su trabajo.

José, un fotógrafo de Barcelona de 46 años, se ha presentado de una manera muy humilde:

#FirstDates478 "Tengo una personalidad magnética. No sé qué tengo que atraigo mucho" https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/UZTs7W7GO9

Sin embargo, no ha sido eso lo que más ha llamado la atención de quienes comentan el programa de Cuatro en redes sociales. Lo que ha enfadado a los espectadores ha sido lo que ha dicho sobre su trabajo: "Soy muy afortunado por mi trabajo: vienen mujeres guapas que se desnudan para mí".

"Las chicas se desnudan para mi y me pagan". No sé en qué tono lo ha dicho pero ha sonado muuuy mal. #FirstDates478

#FirstDates478 el fotógrafo me parece el típico baboso que se aprovecha de su trabajo 🙄

Ay, noooo. Acaba de salir un follógrafo en #FirstDates478 diciendo que "tiene el mejor trabajo del mundo, porque mujeres guapas van a su estudio, se desnudan, y encima le pagan". ¿¡La gente no se da cuenta de lo creepy que es decir ese tipo de cosas!? pic.twitter.com/U2jMVV3snv

#FirstDates478 El fotografo de Interviu me da miedo. "las mujeres vienen y se me desnudan gratis qué más puedo pedir" pic.twitter.com/kz8KstLqCT

#firstdates478 No aguanto al fotógrafo, no me haría ni la foto del DNI!!