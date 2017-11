Jose María Aznar: "Si ganan los independentistas será el imperio de la anarquía"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido este miércoles de que si los independentistas ganan las elecciones del próximo 21 de diciembre, Cataluña quedará sumida "en la ilegalidad, en la secesión, en la rebelión y en el imperio de la anarquía".

Aznar ha asegurado que Cataluña "sólo vivirá en un Estado de derecho" si las fuerzas constitucionalistas lo garantizan" y se impone el marco constitucional. "Si el 22 de diciembre estamos como antes de la intervención del artículo 155, estaremos todos peor y, sobre todo, los catalanes", ha augurado el exjefe del Ejecutivo en declaraciones en la Cadena SER.

No ha querido criticar al Gobierno y ha instado a "apoyar a las fuerzas constitucionalistas en Cataluña: el PP, el PSOE y Ciudadanos". Todo lo que no sea el triunfo del bloque integrado por PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) sería "la ilegalidad, la secesión, la rebelión y el imperio de la anarquía", ha añadido.

El exlíder del PP ha considerado "correcta" y "legítima" la aplicación del artículo 155 decretada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar que era la forma de parar "el golpe de Estado" de los secesionistas. "Es un artículo que se puede graduar, y eso es hacer política. Estos meses ha habido un golpe de Estado, una intervención del rey, una reacción espectacular de la nación española, una unión de las fuerzas constitucionalistas y una reacción del Gobierno". En cuanto a la prisión provisional para el Gobierno destituido de Puigdemont, Aznar ha defendido la "aplicación del Estado de Derecho". Para él, "lo peor que puede suceder en una sociedad es que no haya ley".

"DEBERÍAN IRSE LOS GOLPISTAS Y NO LAS EMPRESAS"

En cuanto al traslado de las sedes de las empresas de Cataluña, el expresidente del Gobierno ha asegurado que las empresas han huido porque "mandan los golpistas" y que "deberían irse los golpistas y no las empresas". Cree que "los independentistas tienen un problema con ellos mismos": "No creo que haya un problema entre Cataluña y España, sino un problema para una parte de la sociedad catalana".

"Tenemos que preocuparnos de los que no quieren la independencia, por eso en las elecciones hay que apoyar a las fuerzas constitucionalistas. Cataluña solo vivirá en un Estado de Derecho si vive al amparo de la Constitución", ha señalado.

"EL PACTO CON JORDI PUJOL FUNCIONÓ POSITIVAMENTE"

Preguntado por la periodista Pepa Bueno por el Pacto Majestic, firmado en 1996 entre el PP y Convergència i Unió, Aznar a destacado que "no funciono mal, fue positivo y recompensado en el año 2000 con una mayoría absoluta".

Además, ha apostado por "proyectos incluyentes" y ha señalado que entonces los partidos "competían por conseguir el centro político". "Ofrecí a Jordi Puyol entrar en el Gobierno por el debate del nacionalismo catalán en 2002", ha recordado.

El proyecto independentista, según él, "ha subido mucho desde el año 2007. Algo ha pasado. Ha habido un déficit de política muy grande". Piensa que los partidos tradicionales, el PP y el PSOE, "no están pasando por su mejor momento", aunque opina que la formación de Albert Rivera "para un momento mejor". En cuando a Unidos Podemos, Aznar afirma que se trata de un "partido antisistema e infiable".

"¿POR QUÉ REFORMAR LA CONSTITUCIÓN CON FÓRMULAS CONFUSAS?"

Aznar se ha preguntado para qué reformar la Constitución con "fórmulas confusas" para hacer "tratos de favor a los secesionistas". "Cuando hablan de federación es hablar de confederación, aunque tienen cuidado de usar esta palabra", ha aseverado.

¿CAJA B DEL PP? ¿DÓNDE?

En cuanto a la caja B, Aznar ha dicho que "no lo conocía" y que no se siente "responsable", aunque tampoco siente "indiferencia". En cuanto a Francisco Correa ha dicho que no confió en esa persona: "No he tenido relación con él".

Preguntado por Rodrigo Rato, Aznar ha opinado que "fue un vicepresidente formidable" y que no se equivocó con él. Al mismo tiempo niega que se equivocase en los nombramientos a Mariano Rajoy , aunque no ha querido opinar sobre si debería dimitir si se confirma que cobró en B.

"ESPAÑA NO ENVIÓ NINGÚN SOLDADO PARA LA INVASIÓN DE IRAK, SINO PARA SU ESTABILIZACIÓN"

En cuanto a la polémica gestión que hizo respecto a la guerra de Irak, el expresidente ha afirmado que "España no envió ni un sólo soldado para la invasión de Irak, sino para la estabilización de Irak". Además, no cree que esa guerra fuese clave para lo que se está viviendo ahora: "El ataque a las torres gemelas fue antes que eso".

De momento, Aznar parece tener claro que no volverá a la política y seguirá dedicando su tiempo a la fundación FAES.