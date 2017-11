Rajoy publica este tuit... y muchos están coincidiendo en hacer la misma broma

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este miércoles que está de acuerdo con su homólogo belga, Charles Michel, en la necesidad de respetar la independencia judicial, en un mensaje en el que se refiere a Michel como su "único interlocutor en Bélgica".

Rajoy ha utilizado así la misma expresión que Charles Michel, que este mismo miércoles ha respondido a varias preguntas en el Parlamento federal belga y ha dejado claro que en relación con la crisis catalana tiene un solo interlocutor, que "es el Gobierno de Madrid, es España".

"Comparto con Charles Michel, mi único interlocutor en Bélgica: respeto al Estado de Derecho y a la independencia de jueces belgas y españoles", ha escrito Rajoy en Twitter en castellano, inglés y francés, en un texto firmado con sus iniciales, lo que indica que es un mensaje personal suyo.

I agree absolutely with PM @CharlesMichel, who is my sole interlocutor in Belgium: we must respect the rule of law and therefore the independence of Belgian and Spanish judges. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 8 de noviembre de 2017

El mensaje de Rajoy en inglés ha generado muchas reacciones en Twitter, dado que ese es un idioma que el presidente del Gobierno no domina con soltura. Lo ha demostrado varias veces en sus encuentros con líderes extranjeros.

Por eso, muchos usuarios de la red social han hecho la misma broma: ¿Ha utilizado Rajoy el Google Translate? Y, si no, ¿quién ha traducido su mensaje?

