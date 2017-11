Sophie Turner defiende a los niños de 'Stranger Things' ante las críticas de los fans

La actriz de Juego de Tronos Sophie Turner ha roto una lanza a favor de los protagonistas de Stranger Things. La defensa llega tras la polémica surgida con el joven actor Finn Wolfhard, de 14 años, que interpreta a Mike Wheeler en la serie. El intérprete salió del hotel donde se hospedaba durante la gira promocional y se encontró con numerosos fans esperándole para pedirle fotos y autógrafos.

El actor pasó de largo junto a su guardaespaldas y los fans reaccionaron diciéndole que eso era "de mala educación" y grabándole un vídeo increpándole en el que se veía como les ignoraba. A las horas del incidente, el vídeo se había convertido en viral con más de 3000 retuits en Twitter acompañado de la siguiente frase: "¡Imagina que tienes 14 años y eres tan cruel que ni siquiera puedes detenerte ante tus fans que te hicieron famoso!".

Ante la polémica generada, la actriz que interpreta a Sansa en Juego de Tronos, que empezó a grabar la serie de HBO a los 14 años, ha utilizado su cuenta de Twitter para defender al actor criticando también a aquellos adultos que presionan a los niños de esta manera.

En sus 11 tuits se podía leer la siguiente reivindicación:

Joder, ver a adultos esperando a los niños de Stranger Things en el hotel y acusándoles cuando no se paran con ellos es súperraro. Primero, ¿qué adulto en sus cabales espera a un niño fuera de su hotel? y segundo, ¿quién se ofende cuando el niño no se para? No importa si son actores, son ante todo niños. Dadles el espacio que necesitan para que crezcan sin pensar que deben hacer lo que sea a quien sea por cumplir sus sueños de la infancia. Oh, imagina que tú como padre vas con tu hijo o hija de 13 años y ves a un adulto enfocándole con la cámara del móvil. Harías lo que estuviese en tu mano para borrar la fotografía de esas personas y evitarle esa situación a tu hijo lo más pronto posible. No importa que ese chico sea actor y consienta que un equipo de grabación profesional le filme cuando interpreta un personaje. Eso no significa que consienta ser perseguido con una cámara en su cara. No me importa si piensas "viene con el trabajo". No, no lo hace. ¿Cómo te atreves a huir y degradar a un niño porque no pose para adultos desconocidos o que no se dirija a hablar con ellos cuando le están haciendo una foto que él no ha consentido? ¿No va eso en contra de lo que le enseñamos a nuestros hijos? Algunas personas deberían callarse.

Los tuis en lo que la actriz ha mostrado su apoyo a los protagonistas de la serie son los siguientes:

Damn... seeing fully grown adults wait outside the 'Stranger Things' kids' hotels etc , and then abuse them when they don't stop for them... — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

Is super weird A. What adult in their right mind waits for a CHILD outside their hotel and B is then is offended when the CHILD doesn't stop — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

It doesn't matter if they are an actor... they are kids first. Give them the space they need in order to grow without feeling like they owe — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

Anyone anything for living their childhood dreams — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

Oh and ps. Imagine.. you, a parent, walking with your 13 year old son/daughter and seeing a fully grown adult pointing their camera phone .. — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

.. at your kid. You would do anything you could to delete that persons photograph, and remove your child from that situation as soon as... — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

.. you could. It doesn't matter if that child happens to be an actor and consented to a professional film crew capturing their moves when.. — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

.. in character.. That does NOT mean that this child consented to being followed around with a camera in their face. I don't care if it — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

"Comes with the job". It doesn't. — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

And how dare you shun and demean that child when they don't pose for an adult strangers photograph or walk over and talk to them when they.. — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

.. take that NOT CONSENTED FOR photo . Doesn't that go against everything we teach our children anyway? Pshhhh. Some people man. — Sophie Turner (@SophieT) 6 de noviembre de 2017

La actriz no ha sido la única que ha apoyado al joven reparto de la serie que acaba de estrenar su segunda temporada. La compañera de reparto de Wolfhard en la primera temporada de la serie, Shannon Purser, también ha manifestado su opinión en Twitter:

Vale, no. Ningún actor tiene la obligación de pararse con nadie. Finn es una persona increíblemente agradable, pero es un ser humano y también necesita descansar. Soy una adulta y no puedo imaginarme a esa edad ser apabullada por toda una multitud requiriendo atención. Resulta intimidatorio. He sufrido esto también en menor escala, obviamente, pero he tenido a gente esperándome en hoteles, aeropuertos... Como hermana mayor, cómo te atreves a hacer sentir culpable a unos jóvenes actores porque no puedan saludarte. Ellos te dan su arte, les encantan sus fans, no se distancian de ellos y si no puedes entender que necesitan espacio, apártate.

El hilo de tuits publicado actriz que da vida a Barb ha mostrado su apoyo a Wolfhard es el siguiente:

Okay, no. No actor is under any obligation to stop for anyone. Finn is an incredibly kind human. But he's human and he needs breaks too. https://t.co/b4Lfrl1wU3 — Shannon Purser (@shannonpurser) 4 de noviembre de 2017

And I'm an adult. I can't imagine being inundated with all this attention at his age. It's intimidating. — Shannon Purser (@shannonpurser) 5 de noviembre de 2017

I experience this on a significantly smaller scale, obviously, but I've had people waiting for me in hotel lobbies, at my airport gate, etc. — Shannon Purser (@shannonpurser) 5 de noviembre de 2017

So, from one big sister to the world, don't you DARE make young actors feel guilty or indebted to you because they couldn't say hi. — Shannon Purser (@shannonpurser) 5 de noviembre de 2017

They give you their art. They love their fans. Don't take advantage of that. And if you can't handle them needing space, stay away. — Shannon Purser (@shannonpurser) 5 de noviembre de 2017