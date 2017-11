Tensión entre Mamen Mendizábal y Rufián: "Ese lenguaje no lo voy a utilizar"

La periodista Mamen Mendizábal, presentadora de Más Vale Tarde de La Sexta, protagonizó este martes una tensa entrevista al diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián.

El rifirrafe comenzó después de que la informadora asegurase que "cuando la hoja de ruta del independentismo se puso en marcha, parece que todo estaba ya pensado". "Entiendo que si en la hoja de ruta estaban los movimientos posteriores, también se sabía lo que iba a pasar. Si había una declaración de independencia, habría consecuencias judiciales y políticas, señor Rufián", apuntó Mendizábal.

En ese momento, el diputado zanjó: "Yo, señora Mendizábal, intentaré ser tremendamente respetuoso. Me parece que es comprar lenguaje de maltratador. La culpa es tuya, porque te vistes como un demócrata".

A partir de ahí, la tensión fue en aumento. "No sé. Me parece que ese lenguaje no lo voy a utilizar, la verdad. No, no, no le voy a comprar ese juego", replicó la periodista. "Ni yo el suyo", puntualizó Rufián.

El diputado empezó entonces a responder con monosílabos y contestó con un escueto "sí" a la pregunta de si el Estado de Derecho está en cuestión. "¿No hay ningún respeto en las instituciones en este momento?", repreguntó Mendizábal. "No", zanjó Rufián.

Luego, el dirigente de ERC cambió su papel para hacer de entrevistador. "¿Le parece normal que la gente sea encarcelada simplemente por dar el OK a un programa electoral?", cuestionó. "De momento, como yo hago las preguntas y usted las respuestas, este es el pacto al que hemos llegado periodistas y políticos", contestó la periodista. "Me ha respondido, no se preocupe", subrayó Rufián.