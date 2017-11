Vías de tren, carreteras y vías cortadas por la huelga general de Cataluña

Cataluña vive una nueva huelga general este miércoles convocada por sindicatos minoritarios y que no cuenta con el apoyo de CC.OO. de Cataluña y UGT de Cataluña, que se han desmarcado de esta huelga general y no la secundarán, aunque han convocado varias movilizaciones el mismo día contra "las políticas autoritarias" del Gobierno central.

Las dos organizaciones han convocado para este miércoles concentraciones a las 12 y a las 18 horas en todos los pueblos y ciudades y han manifestado su apoyo a la manifestación convocada por ANC, Òmnium y la Taula per la Democràcia para el sábado en Barcelona.

Así se está viviendo este miércoles en Cataluña:

El Metro de Barcelona circula con una frecuencia equivalente al 85% de lo que es habitual en un día laborable, mientras que los autobuses de la ciudad transitan con normalidad, según informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Más de 50 carreteras se han cortado, de acuerdo con el Servei Català de Trànsit.

La circulación se ha interrumpido al menos en la AP-7 en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y Vilafant (Girona), en varios puntos de la A-2, la B-20 en varios tramos, la C-16 en Sallent (Barcelona), la C-25 en distintos puntos kilométricos de la Catalunya central, y las carreteras C-31 y C-32 en varios municipios del área de Barcelona.

También la C-37 en Castellfollit del Boix y Manresa (Barcelona), la C-59 en Moià (Barcelona), la N-145 en La Seu d'Urgell (Lleida), la N-230 en Vilaller (Lleida), la N-340 en Molins de Rei (Barcelona) y en Amposta (Tarragona), la N-II en Vilassar de Mar (Barcelona) y la N-IIa en Figueres (Girona).

Las mayores retenciones se han producido en la A-2 en Sant Joan Despí (Barcelona), con 15 kilómetros de congestión, y 11 en la B-23 en Sant Just Desvern (Barcelona).

Vista de la autovía A-2 a la altura de Òdena (Barcelona) que ha sido cortada por un grupo de manifestantes

Un grupo de manifestantes corta la C-31 a la altura de L'Hospitalet

Varios grupos de manifestantes han cortado las vías de trenes de cercanías de Barcelona y, pasadas las 8,30 horas, sólo funcionan en su totalidad las líneas R-2 y R-8.

La R-1 está cortada en Blanes (Girona) y Mataró (Barcelona), aunque algunos trenes han salido de manera puntual, la R-4 sigue interrumpida en Montcada Bifurcación y Sant Vicens de Castellet (Barcelona), mientras que en Ulldecona (Tarragona) los manifestantes ya han abandonado las vías.

Un grupo de usuarios espera en la entrada de la estación de Ferrocarrils de Sant Cugat del Vallès cuyas vías han sido ocupadas por un piquete

Un grupo de manifestantes corta la vía férrea en la estación de Ferrocarrils de Sant Cugat del Vallès

Además, un grupo de unos 500 personas ha cortado las vías del AVE en Girona sobre las 08.15 horas y ha ocupado las vías, lo que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes de alta velocidad entre la ciudad y Figueres-Vilafant.

Video from down on the tracks inside Gerona AVE station. Thousands of protestors sing L'Estaca as they block the trains.

Via @SergiUnanue pic.twitter.com/ExA65Szi01