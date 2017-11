El comentario "retrasado" de Risto Mejide que se le ha vuelto en contra

Risto Mejide ha lanzado este jueves en redes un comentario sobre la eliminación de los 140 caracteres en Twitter, pero sus palabras no han tenido el efecto que él esperaba y se le han vuelto en contra.

El presentador ha criticado en tono irónico la medida de la red social porque, a su juicio, permitirá escribir tonterías más largas. Lo ha hecho, además, como si fuese una novedad de este jueves.

Hoy es un día muy grande. Por fin conoceremos las idioteces que no cabían en 140 caracteres. #ÉstaSí

Los comentarios que han recibido sus palabras no han sido precisamente elogiosos. Muchos han señalado que Mejide llegaba con retraso, puesto que la eliminación de la limitación de los caracteres se implementó a principios de semana, pero también le han afeado que se sitúe implícitamente fuera del grupo de los que escriben "idioteces".

Y tú donde te colocas? Entre los idiotas o no idiotas?Risto,Risto, no te pases... qué me gustas mucho... 😂