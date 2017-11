La actriz Portia de Rossi denuncia haber sufrido abusos sexuales por parte de Steven Seagal

La actriz Portia de Rossi (Scandal, Ally McBeal) se ha unido a las mujeres que han denunciado acoso sexual en el mundo de Hollywood, al relatar en las redes sociales un mal encuentro con el director y actor Steven Seagal.

La actriz nacida en Australia en 1973 escribió en su cuenta de Twitter:

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, "well, I didn't know if he was your type."