Trucos para salir de un grupo de WhatsApp... y encima quedar bien

Los grupos de Whatsapp son un verdadero infierno. Saturan los móviles de notificaciones, gastan batería, agotan nuestra paciencia y alojan conversaciones banales. Todos nacen con un buen propósito —el contacto entre un grupo de amigos o compañeros de trabajo, afianzar lazos familiares u organizar una barbacoa—, pero llega un punto en el que degeneran en una amalgama de cadenas, chistes malos, vídeos y fotos.

Todos estamos hasta el gorro de los grupos de Whatsapp. Y la mayoría deseamos salir de ese bucle infinito que nos consume por dentro. Te damos siete consejos para salir de ese infierno al que entramos siempre tan ingenuamente felices.

La técnica del camuflaje: aprovéchate del alto número de mensajes

Aprovecha un momento en el que el grupo esté en ese momento de saturación de fotos, mensajes y vídeos para huir. Hazlo rápido y cruza los dedos para que nadie lea la notificación de tu salida entre los mensajes.

UN CONSEJO: No lo uses cuando los miembros del grupo estén tirándose de los pelos. Si lo haces puede parecer que te has ofendido en algún momento por la discusión y no que lo que verdaderamente te ofende es que no se callen ni diez minutos.

La técnica ecofriendly: "Es que gasta mucha batería"

Es indiscutible. Los grupos de Whatsapp contribuyen a fundir la batería de nuestro móvil. Así que si buscas una excusa para huir ¿qué mejor que ésta? Excúsate, sal rápido y no leas las reacciones. Nada de "tienes la opción de silenciarlo" o "desactiva las notificaciones" porque estarás perdido. Nadie te creerá, pero nadie te cuestionará.

La técnica unplugged: desconexión tecnológica

Tener 500 mensajes en apenas media hora no es agradable para nadie y menos para alguien como tú, decidido a dar el paso a relacionarse con el mundo exterior y no a pasar las 24h pegado al smartphone aunque después tuitees como si no hubiese mañana .

Antes de salir del grupo usando esta técnica tienes que planear bien tu excusa. Puedes usar esto como modelo:

"Hola chicos, quería deciros que os quiero mucho, pero que me marcho del grupo. Estoy en un momento de mi vida en el que prefiero disfrutar de mi entorno y las conversaciones cara a cara. Me voy a dar un tiempo de las nuevas tecnologías. Necesito desconectar, pero a ver si nos vemos. Un beso."

La técnica Don Limpio: eliminar conversaciones y grupos

Los libros, los archivos del ordenador, la ropa y hasta el Whatsapp necesita mantener un orden. Así que puedes utilizar para tu retirada: "Estoy haciendo limpieza dentro de Whatsapp, así que voy a salirme del grupo ¿vale? Cuando acabe me volvéis a meter". Te sales y luego a ver si alguien te busca.

La técnica del despiste: salirte por error

La excusa por excelencia. Todo el mundo sabe que el botón de salir de un grupo de Whatsapp tiene muy fácil acceso y con un simple desliz... Estás fuera. Con suerte nadie volverá a reclamarte.

La técnica de la renovación: cambiar de número

Cada vez que compras un móvil nuevo lo más normal es que tengas que cambiar tu número de teléfono, así que nadie notará que te estás yendo por gusto si dejas escrito: "Chicos, que voy a cambiar de número de teléfono, me salgo y ya os pasaré el nuevo para que me metáis". Los afectados seguramente seguirán esperando el nuevo número de móvil.

La técnica del samurai: aprovecharte del silencio

Todos tenemos grupos en los que hace meses que nadie dice nada. Aprovecha ese silencio para salir sin que nadie se de cuenta. Seguro que tu salida provoca o que se reactive o que se abra la veda para que todo el mundo salga.

IMPORTANTE: detalles a tener en cuenta

Ahora que ya tienes orquestada tu maniobra de huida, no debes olvidar una serie de cuestiones para que puedan llevarse a cabo:

Sal sin mirar atrás. Una vez que anuncies tu salida, hazlo de inmediato. En caso contrario, te intentarán retener por activa y por pasiva. Ten preparada más de una excusa. En el caso que utilices "El camuflaje" o "El despiste" y te marches sin previo aviso. Ten a mano alguna de las otras técnicas por si algún miembro del grupo te requiere por privado. Si decides excusarte, pon siempre algún emoji y algún "jaja" al final de tu coartada. Si vas a irte, por lo menos hazlo de buen rollo. Para los administradores de grupos: si alguien se va, déjalo ir. No es momento para montar algo similar a la situación de Cataluña dentro de Whatsapp. Si alguien se va, no le vuelvas a meter en el grupo.