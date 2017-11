Un padre se declara "orgulloso" de que su hija sea homófoba y en redes se le echan encima

Una niña que deja de ver una serie porque "un chico tiene un flechazo por otro chico", un padre que se siente orgulloso de esto y un hilo en Reddit que cuenta esta historia y que está generando cientos de comentarios (y de burlas).

La serie en cuestión es Andi Mack, la primera de Disney Channel que incluye un personaje gay en su trama. En ella, Cyrus, de 13 años, se da cuenta de que le gusta su compañero Jonah, y al parecer fue este detalle lo que desencadenó el enfado de la niña y la consiguiente alegría del padre.

"Mi hija se me acercó el otro día y me dijo que no iba a volver a ver ese programa", comienza el padre anónimo. Cuando le preguntó el porqué, la niña, en teoría, contestó: "Porque hay un chico que tiene un flechazo por otro chico".

Entonces el padre tira del típico argumentario homófobo: "No tengo ningún problema con los gais, y tengo varios amigos gais"... "Este es un país libre donde la gente debería tener permiso para buscar su propia felicidad, independientemente de lo anormal que pueda ser, siempre que no me afecte a mí o a los demás", prosigue el hombre, hasta llegar al colofón: "Nunca he fomentado una actitud 'anti-gay' en mis hijos, pero fue un momento tremendamente orgulloso para mí el hecho de que mi hija de 10 años sea capaz de reconocer por sí misma la forma en que los medios imponen a nuestros hijos una agenda gay".

Como era lógico, los usuarios de Reddit se han burlado de esta orgullosa anécdota y han criticado al padre por no educar a su hija.