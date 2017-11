"Lo que parecía imposible se ha cumplido". "Miedo: Trump gana la presidencia de EEUU". "Dios perdone a América". "Estados populistas de América". Estos fueron algunos de los titulares que hace justo un año dieron la vuelta al mundo tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Contra todo pronóstico se impuso a su oponente, la demócrata Hillary Clinton. Repitamos esta última frase... "Contra todo pronóstico"... ¿De verdad? No, no todos piensan que fuera una sorpresa, ni mucho menos. De hecho, algunos sabían desde el año 2012 que alguien como el magnate iba a ser el sucesor de Barack Obama. El exagente de contraespionaje ruso Daniel Estulin es uno de ellos.

Estulin, coincidiendo con el aniversario de la victoria del republicano, publica La trastienda de Trump, un libro en el que ahonda en quién es realmente el líder de EEUU y los oscuros intereses que le llevaron al poder y que le sostienen. Atiende por teléfono a El HuffPost desde Canadá y va directo al grano: Trump no es el malo de la película, y su victoria responde a todo un conglomerado de fuerzas políticas y económicas, "una suerte de oligarquía global que es la que realmente impone sus normas y dirige el mundo". Es lo que él llama el "Estado profundo".

"Todo lo que está pasando para mí no es ninguna sorpresa. La gente no entiende cómo Trump ha ganado las elecciones. El pensamiento de casi todos es que lo logró porque la gente odiaba a Clinton, cuando nosotros, la inteligencia y contrainteligencia rusa, en el año 2012 supimos que Trump o alguien como Trump iba a hacerse con el poder", sentencia. ¿Y cómo es posible algo así? Según Estulin porque el sistema financiero de Occidente "está muerto", está viviendo un "colapso económico catastrófico por valor de dos mil billones de dólares".

"Ante esta situación, la élite supramundial, que es la que se está repartiendo la riqueza, la que está por encima de los líderes, decidió buscar un modelo económico alternativo. Y eso pasaba porque ninguna persona vinculada al grupo liberal banquero financiero de EEUU pudiera ser elegido presidente por mucho que los medios asegurasen que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Esto era imposible", añade.

Estulin no vacila al defender semejantes afirmaciones que, obviamente, llevan a uno a preguntarse de qué sirve el voto y el papel que juegan en todo esto los medios de comunicación. La respuesta del autor es igual de desconcertante: "El voto no sirve para nada en ningún país. Te hablo como coronel de contraespionaje militar ruso". Algo parecido opina de los medios de comunicación que, asegura, al fin y al cabo "obedecen a los intereses de los que les pagan, no representan a los lectores, forman parte de la élite mundial".

Por eso considera que Trump también está desmontando a los medios, porque la gente que está detrás de él es mucho más poderosa. De ahí que considere que el argumento de que es un presidente "loco", que no sabe lo que hace, no es válido. En absoluto. "Es la persona que la élite necesitaba, es un hombre de negocios, que sabe llevarlos a gran escala. De hecho él está dirigiendo el país como un negocio, cosa que no es fácil, y nada de lo que hace es causal. Sólo hay que ver lo que ha hecho con los archivos de JFK —liberar la gran mayoría—: los quiere publicar todos porque quiere desmontar la CIA, cosa que con Clinton jamás se habría planteado".

Según desglosa en su libro el autor, este tipo de actuaciones responde al mandato que recibió cuando ganó la presidencia, mandato que hay que entender y mirar desde la sombra: "Desmontaje del modelo petrodólar, hacerse con el control de la Reserva Federal y sustituir el dinero físico por cripto moneda como cambio necesario de patrón. Si tú no entiendes de esta manera su victoria, como que fue elegido para crear un nuevo modelo financiero, nunca entenderás cómo ha llegado Trump a la Casa Blanca".

Y en este contexto, Estulin considera que lo que el presidente quiere es una Europa "débil y desunida" para hacer frente a amenazas como Rusia. "Por eso aunque públicamente diga que quiere una España unida, aunque aparezca en rueda de prensa con Mariano Rajoy diciéndole eso, en realidad quiere que Cataluña se quede fuera. La diplomacia se hace en la sombra. Lo mismo que el Brexit, le interesa. Lo que quiere es balcanizar el mundo, ya que con esa desunión de Europa, seguiría 'atada' a EEUU".

Por todo ello Estulin insiste en que el nombramiento de Trump ha sido un acontecimiento internacional "de extraordinaria importancia, casi un acontecimiento histórico". No se atreve a predecir el futuro del presidente de EEUU, pero insiste en su argumento: "No sé si revalidará el cargo, porque es algo que está muy lejos, pero él tiene a gente a poderosísima detrás, infinitamente más que la que tenían Clinton o JFK... Y eso juega a su favor".