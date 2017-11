🔴 DIRECTO: El abogado de Forcadell trata de reunir los 150.000 euros de fianza

El abogado de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, confía en que este viernes puedan reunir y abonar los 150.000 euros de fianza que le ha impuesto el Tribunal Supremo para salir de prisión. Ha prometido analizar el auto para evaluar la "diferencia de trato" con el resto de investigados de la Mesa del Parlament, que han recibido: libertad para Joan Josep Nuet y libertad bajo fianza de 25.000 euros a abonar en una semana para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Quan @ForcadellCarme surti de presó ja valorarem la resolució judicial, tot al seu temps — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 10 de noviembre de 2017 "Cuando Forcadell salga de prisión valoraremos la resolución judicial, todo a su tiempo".

10:42. Junqueras acusa a PSOE y PP de aplicar el 155 para "repartirse el botín"

El vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, ha cargado este viernes contra el acuerdo del PP y PSOE para aplicar el artículo 155 en Cataluña, con el que considera que usurpan el Govern y se reparten "el botín entre algunos de sus dirigentes".

En una carta desde la cárcel que han publicado varios medios, ha defendido que el único presidente legítimo es Carles Puigdemont y ha lamentado que, ante la misma situación, la justicia española decretara prisión "ipso facto" para diversos exconsellers y la belga, libertad.

Para Junqueras, que la justicia española no actúa como la europea es un hecho, y ha criticado que la primera no tenga tampoco "ninguna prisa por saber quien es un tal M.Rajoy del PP que cobraba comisiones, de hecho es que sencillamente no tiene ningún interés a saberlo".

Junqueras ha añadido que los dos partidos quieren incautarse y dejar a su familia y a la del resto del exGovern sin nada, con embargos por valor de 6,3 millones de euros "sin demostrar nada, sin juicio".

El líder de ERC ha llamado a dar ejemplo y construir una República sin taras en este ámbito, "porque este virtuosismo también será una victoria ética y moral ante el Bloque del 155, en el que cohabita una verdadera industria de la corrupción".

Pese a todo, ha apelado a no albergar ningún espíritu de revancha y voluntad de infligir en otro el "dolor" que causan, y sí a demostrar ganas y voluntad de vivir y convivir en libertad.

10:05. Iceta da cera a unos y otros

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha lanzado dardos a independentistas y constitucionalistas rivales y lo mismo ha hecho con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona gracias a un pacto con los socialistas, a la que ha hecho ojitos mientras le ha lanzado algún 'zasca'.

Contra los independentistas:

📻 @miqueliceta: "Con todo lo que ha pasado queda claro que la vía unilateral solo lleva al fracaso. A nadie se le puede pedir que no defienda sus ideas, pero sí que lo haga dentro de la ley". pic.twitter.com/301keggKNV — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

📻 "Los independentistas tienen un problema de balance y otro de programa. El balance es desastrozo, y veremos qué proponen en su programa". @miqueliceta pic.twitter.com/cOth5On8kf — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

📻 "No parece que los dirigentes independentistas lo tuvieran todo tan bien atado y preparado como decían. La realidad se ha impuesto". @miqueliceta pic.twitter.com/KKdPYJALxs — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

Contra los constitucionalistas:

📻 "La idea que el PP tiene de España cuesta compaginarla con un país con distintos sentimientos de identidad". @miqueliceta pic.twitter.com/L4TdmhbZ23 — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

📻 "Me parece que las medidas cautelares del Tribunal Supremo han sido más proporcionadas que las de la Audiencia Nacional". @miqueliceta pic.twitter.com/fWtuWhbFUT — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

Contra (y a favor) de Ada Colau:

📻 @miqueliceta, sobre Barcelona:

1. Los y las socialistas defendemos el pacto de izquierdas en BCN.

2. Animamos a los miembros de BeC a apoyar el acuerdo.

3. No entiendo que la alcaldesa Colau no aclare públicamente si apoya mantener o no el pacto con el PSC. pic.twitter.com/ircAglqCPn — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

📻 "El otro día la alcaldesa Colau no supo decir si vivía en una República o no. Parece que están entrando en la estrategia de ERC". @miqueliceta pic.twitter.com/xGiOs4U9qy — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de noviembre de 2017

09:20. Rivera carga contra el PSC

📻 @Albert_Rivera "El PSC no tiene remedio, vuelven a las andadas; les gusta pactar con los nacionalistas y parece que su objetivo es reeditar un tripartito" en @LasMananas_rne pic.twitter.com/6y5OjA6KVy — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 10 de noviembre de 2017

📻 @Albert_Rivera "Estoy seguro que muchos votantes socialistas y constitucionalistas no se sentirán cómodos votando una lista donde está el conseller que organizó el #9N" en @LasMananas_rne pic.twitter.com/wMISvZR2B0 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 10 de noviembre de 2017

📻 @Albert_Rivera "El miedo que tenemos algunos es que Podemos y PSC prefieran un tripartito con ERC y nacionalistas, que sumar con Cs" en @LasMananas_rne pic.twitter.com/vgd365NTkX — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 10 de noviembre de 2017

09:13. Barcelona ya no opta a sede de la Agencia Mundial del Medicamento

Según el Financial Times, Barcelona ha quedado fuera de la carrera para alojar la sede de la Agencia Mundial del Medicamento. Su candidatura ha quedado severamente dañada por la crisis independentista.

En su lugar, las principales candidatas son ahora Milán y Bratislava. El organismo tiene un mal historial con los nacionalismos extremos, ya que huye de Londres, donde estaba, precisamente por el Brexit.

09:10. Expertos internacionales piden a la UE que actúe contra la injerencia rusa

Expertos internacionales y eurodiputados de más de 20 países han pedido a la UE que actúe de forma contundente contra la injerencia de Rusia en casos como la crisis independentista, ya que se ha detectado que algunos hackers que ayudaron al procès procedían de ese país.

Han firmado un documento para solicitar a Federica Mogherini medidas urgentes.

09:05. Rivera no descarta nuevos miembros en sus listas tras la crisis catalana

📻 @Albert_Rivera "No descartamos que haya incorporaciones en las listas electorales, Cs es un partido abierto al talento de la sociedad civil" en @LasMananas_rne pic.twitter.com/umdo58gF5O — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 10 de noviembre de 2017

08:57. García Albiol promete que Forcadell "no se va a ir de rositas"

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que el hecho de que solo se haya dictado prisión eludible contra Forcadell "no significa que se vayan a ir de rositas".

"Les espera un futuro complicado en el que van a tener que sentarse en un banquillo con toda seguridad y responder del dolor que han causado en Catalunya durante mucho tiempo", ha dicho en una entrevista de RTVE tras saberse la decisión del juez.

Ha manifestado, además, que la declaración de la Mesa ha servido para demostrar que "el procès era un gran engaño y que estaban jugando con la buena fe de la sociedad catalana". "Hoy es el día donde se desmonta por sí solo el proceso independentista", ha asegurado.

Quienes se decían "gladiadores de la independencia", en su opinión, al declarar ante un juez "han sido capaces de reconocer ese gran engaño que ha costado mucho dinero y mucho sufrimiento a la sociedad catalana" para "salvar su situación personal".

Ha criticado que no le gusta "el PSC de las últimas semanas" y se ha mostrado alarmado ante un posible pacto con Podemos en Catalunya que le "suena a tripartito" junto con ERC.

"Se está equivocando y haría un flaco favor al conjunto de la sociedad. ¿Con qué cara se presentaría el día 22 de diciembre Pedro Sánchez a decir que quiere ser presidente de España cuando su partido intente llegar a acuerdos con ERC, uno de los que ha provocado esta situación?", ha indicado.

08:55. Albert Rivera sintió "vergüenza" el día de la DUI

08:51. Uno de los Jordis cree que la jueza decidió encarcelarle antes de oírle

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha acusado a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de haber decidido su ingreso en prisión y el del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, "previamente" a la comparecencia de ambos para prestar declaración.

"Tan claro lo tenía la jueza Lamela que justificó la medida más extrema, la prisión incondicional, por dos supuestos de riesgo que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional ni tan siquiera había solicitado", ha esgrimido en un artículo publicado este viernes en el periódico Ara.

Sànchez pone en duda "la rapidez" de la interlocutoria, que llegó en menos de una hora después de haber declarado, lo que le hace sospechar que Lamela ya tenía intención de enviarlos a prisión. Asimismo, ha criticado que la decisión judicial se tomó sin valorar otras alternativas.

08:45. Reacciones a la prisión de Forcadell

1. El PP: si los catalanes encarcelados bendicen la Constitución, los jueces les tratarán mejor, luego el Gobierno influye en los jueces y encarcela por pensar diferente.

2. Forcadell y demás: ¡Si todo era una broma!

3. Conclusión: Unos, reaccionarios, otros, aventureros. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 10 de noviembre de 2017

Que @ForcadellCarme pase una sola noche en la cárcel en el país gobernado por una banda de ladrones como es el PP no es tolerable. El 21D hay que poner a esta gente en su sitio. Hay que derrotarlos. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 9 de noviembre de 2017

.@ForcadellCarme farà nit a la presó per haver permès el debat democràtic. Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola 🚫 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 9 de noviembre de 2017

"Carme Forcadell pasará la noche en la cárcel por haber permitido el debate democrático. ¡Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española".

Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols.

Abraçada immensa! @ForcadellCarme @AnnaSimo i a la resta de la Mesa https://t.co/MXfDyJimBw — Oriol Junqueras (@junqueras) 9 de noviembre de 2017

Por muy larga que sea la tempestad, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes. ¡Un gran abrazo!

08:25. Iglesias: Cataluña es "el mayor desafío de los últimos 40 años"

Pablo Iglesias ha viajado a Bolivia este jueves y allí ha afirmado que en España está ante un "conflicto histórico" que representa "el mayor desafío al sistema político español y al régimen político español en los últimos 40 años", en alusión a la crisis en Cataluña.

Lo ha dicho al intervenir en un evento sobre el centenario de la Revolución rusa organizado por la vicepresidencia boliviana. Se trata, en su opinión, de un enfrentamiento "básicamente entre dos facciones: independentistas catalanes y monárquicos uninacionales".

Según el líder de Podemos, los independentistas "no pueden ganar" porque, si bien cuentan con una "enorme capacidad de movilización social", eso no es suficiente para "derrotar a un Estado".

A su juicio, los monárquicos pueden ganar "porque controlan todo el aparato del Estado, pero no cuentan con dispositivos políticos de integración para resolver el conflicto político". Para Iglesias, la monarquía española "se ha quedado encerrada en una concepción uninacional que excluye más que integra".

Iglesias ha situado a Podemos en el medio de ambas facciones, junto a "unos cuantos actores más", que consideran que "España es plurinacional y la solución metodológica podría ser un referendo", si bien ha sostenido que al hacer esta afirmación se está planteando "sólo una pequeña parte del problema".

"Porque el problema de lo que ocurre en mi país, y el problema de lo que ocurre en cualquier país en el que hay conflictos de tipo nacional, es que sólo técnicas de Estado enormemente complejas pueden dar una solución política diferente a lo que sería una solución represiva o una solución militar", ha indicado.

Iglesias cree que es necesaria una nueva "institucionalidad integradora para construir" un país que "se tiene que llamar España, pero que tiene que contener diferentes naciones, la catalana, la vasca, la gallega, la española".

08:15. El abogado de Forcadell trata de reunir los 150.000 euros de fianza

El abogado de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, confía en que este viernes puedan reunir y abonar los 150.000 euros de fianza que le ha impuesto el Tribunal Supremo para salir de prisión.

Ha prometido analizar el auto para evaluar la "diferencia de trato" con el resto de investigados de la Mesa del Parlament, que han recibido: libertad para Joan Josep Nuet y libertad bajo fianza de 25.000 euros a abonar en una semana para Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), que fue dirigida por Forcadell, ha afirmado que "la caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la mesa del Parlament". La entidad hace un llamamiento a ingresarles fondos para hacer frente a lo que consideran "agresiones del Estado".