Forcadell sale de prisión tras abonar la fianza de 150.000 euros

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, ha abandonado pasadas las 14.10 horas la prisión de Alcalá Meco (Madrid) tras pagar la fianza de 150.000 euros que le impuso anoche el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Forcadell ha salido del centro penitenciario en un Audi plateado acompañada de otras dos personas, además del conductor, al que se ha unido ya fuera del recinto otro vehículo de escolta.

Casi un centenar de periodistas y cámaras de televisión aguardaban desde primera hora de la mañana la salida de Carme Forcadell, a quien, a diferencia de su declaración en el Supremo, no esperaban simpatizantes ni detractores.

Tras salir de prisión, Forcadell ha publicado una serie de tuit en los que afirma: "De vuelta a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament de Cataluña, sede de la soberanía nacional. Vuestro cariño y solidaridad nos hacen más fuertes, más libres y más dignos. Agradecimiento infinito. Sin palabras".

La expresidenta del Parlament también ha tenido un recuerdo para los miembros del Govern que se encuentran encarcelados por decisión de la Audiencia Nacional: "A los que ahora estáis privados de libertad. No os olvidamos, os queremos libres, os queremos en casa, os queremos con vuestras familias. Estamos con vosotros".

Als qui encara esteu privats de llibertat. No us oblidem, us volem lliures, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies. Estem amb vosaltres.