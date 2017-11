Gina Lollobrigida: "Hablar ahora de abusos sexuales es una forma de buscar publicidad"

La célebre actriz italiana Gina Lollobrigida, de 90 años, reconoció el miércoles 8 de noviembre en un programa de televisión italiana que fue víctima de abusos sexuales en su juventud, pero dijo que hablar de eso después de tanto tiempo sería "buscar publicidad".

La sex symbol de los años 50 y 60 confesó que "había que tener mucho coraje para hacer esa denuncia", porque podía perder el trabajo o no ser creída. "Guardé silencio, no dije nada [...] Me parece que hablar de eso ahora es una manera de buscar publicidad", comentó La Lollo.

Con pocas palabras y gran dignidad, la actriz eterna rival de Sophia Loren, explicó que había sufrido dos veces abusos sexuales "bastante graves". "La primera vez tenía 19 años, aún iba a la escuela. Era inocente y no conocía el amor, así que fue grave. De la segunda, mejor no hablar", admitió.

Con respecto a este segundo incidente, la diva se limitó a revelar que lo sufrió "ya grande", después de haberse casado en 1949 con el médico Milko Skofic, con quien tuvo un hijo y del que se divorció 20 años después. "Los abusos sexuales, cuando se exceden, te marcan adentro, condicionan tu carácter, todo lo que haces está sujeto a ese recuerdo, es terrible", reconoció Lollobrigida.

Un mes después de las revelaciones de The New York Times y The New Yorker sobre los abusos cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein, acusado por un centenar de actrices y excolaboradores de acoso sexual, se multiplican las denuncias contra actores y cineastas en todo el mundo.

En Italia, varias actrices han defendido al director de cine Giuseppe Tornatore, Oscar por Cinema Paradiso en 1990, conocido por su carácter tímido y por las acusaciones de acoso sexual hace 20 años a una joven presentadora de la televisión, lo que él niega.