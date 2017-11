KFC le pinta un retrato al hombre que descubrió su truco de Twitter

Mike Edgette era un chaval anónimo que trabajaba llevando las redes sociales de una agencia de relaciones públicas en Sioux Falls, un pueblecito de Dakota del Sur (EEUU). Pero eso era hasta hace un mes, cuando su nombre dio la vuelta al mundo gracias a un ingenioso y divertido tuit. Desde su cuenta de Twitter, edgette22 descubrió uno de los más divertidos secretos de una marca de comida rápida conocida a nivel global, Kentucky Fried Chicken, y se convirtió en una estrella mediática durante sus cinco correspondientes minutos de fama.

.@KFC follows 11 people.



Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.



11 Herbs & Spices. I need time to process this. — Edge (@edgette22) 19 de octubre de 2017

Edgette se dio cuenta de que el perfil de Twitter de Kentucky Fried Chicken, pese a tener más de 1.250.000 seguidores, sólo seguía a 11 personas. "¿Esas 11 personas? Cinco Spice Girls y seis tipos llamados Herb. 11 Herbs y Spices. Necesito tiempo para procesarlo", tuiteaba el chico en un mensaje que rápidamente se hizo viral. La supuesta receta secreta del pollo de KFC es una mezcla de 11 hierbas y especias, concretamente de seis hierbas (Herb, en inglés) y cinco especias (Spices, en inglés). De ahí el divertido significado del tuit.

Ahora, la franquicia del pollo frito ha querido tener un detalle con quien dio a conocer al mundo ese secretillo, y ha decidido regalarle un cuadro... pero no uno cualquiera: un dibujo de sí mismo siendo llevado a caballito por el Coronel Sanders, el fundador e imagen de la cadena.

Un cuadro loquísimo cuanto menos original que le llegó a Edgette por sorpresa. Reconoce que se pusieron en contacto con él desde la agencia de comunicación que gestiona a KFC en Estados Unidos y que le dijeron que le mandarían un detalle... pero, curiosamente, nunca le pidieron una foto (y él no tiene una imagen suya en su perfil de Twitter). "No sé. Es lo más raro de todo. Estoy intentando descubrir cómo lo han hecho. ¿Cogieron mi foto de perfil de Twitter, de Facebook, de LinkedIn? Pero no... Así que no lo sé", ha confesado en una entrevista con Adweek.

Aunque se dedica a los medios y la publicidad, Edgette ha negado en varias ocasiones que trabaje o haya trabajado para KFC (aunque, aprovechando la coyuntura, su empresa le ha lanzado la caña a Kentucky, por si quiere que colabore con ellos), y también que sus tuits estén preparados, ya que también ha escrito sobre otras marcas como Taco Bell. "Suelo tuitear de comida y de deportes, en su mayoría", contaba en Adweek.

¿Y qué se hace con un regalito algo envenenado como este? Él asegura que lo ha colgado en su salón, pero que la decisión final dependerá de su mujer: "Dice que puedo colgarlo ahí de forma temporal, pero no permanente, así que todavía estoy viendo qué hago con él".