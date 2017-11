La contundente petición de Jordi Évole tras darle Forcadell un carácter "simbólico" a la DUI

El periodista Jordi Évole ha valorado —en El Intermedio, de LaSexta– la declaración en el Supremo de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en la que, al igual que al menos tres exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán, renunciaba a la vía unilateral de independencia y dotaba de un carácter "simbólico" a la DUI.

"Me gustaría escuchar la declaración de Forcadell, porque no se sabe de dónde vienen estas filtraciones", ha cuestionado Évole, quien en cualquier caso ha pedido que en Cataluña "dejemos de pasar de héroes a traidores en décimas de segundo": "Eso le pasó a Puigdemont el día que parecía que iba a convocar elecciones y que al final no declaró, uno de los grandes errores del independentismo", ha rememorado el periodista, antes de considerar que "no deberíamos aplicar eso a nadie, porque nadie se lo merece, me gustaría que nos relajásemos un poco".

Évole ha valorado también la decisión del Supremo de decretar prisión con fianza de 150.000 euros para Forcadell, "una decisión mejor que la de la semana pasada, la que dictó la juez Lamela, encarcelando a todos los consellers excepto a Santi Vila, a quien le impuso una fianza".

"Ojalá que la fianza de Forcadell se pueda reunir para que pase el menor tiempo posible que sería lo mejor para el clima que se respira en Cataluña, donde llevamos muchos meses con tensión evidente", ha argumentado Évole, quien cree que "todos tenemos que dar pasos para recuperar la convivencia, que no es que esté totalmente rota, pero que puede ser mucho mejor".

En referencia a las elecciones autonómicas catalanas, convocadas para el próximo 21 de diciembre, Évole ha confiado en que "los cosellers y el vicepresidente Junqueras salgan antes y puedan participar en la campaña electoral".

"Ya han pasado estos días, que para mí es un desastre, pero estaría bien que alguien en la justicia española actuara con altura de miras, interpretando las leyes y no aplicándolas en su literalidad", ha defendido el periodista, quien espera que "el ejemplo de los miembros de la Mesa del Parlament cunda y que si llega el caso al Supremo salgan en libertad, aunque sea sin fianza".

