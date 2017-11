Marc Márquez reconoce que si gana su cuarto Mundial de Moto GP no sabe si tomará la bandera de España

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado —en la tarde noche de este jueves— que, si logra su cuarto título de MotoGP este fin de semana en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, no tiene claro si tomará la bandera de su club de fans o la española: "Si gano el domingo ya veremos qué bandera. Al final, la bandera que representa a mi gente es la del '93'", respondió de manera escueta el piloto ante la pregunta de un periodista.

Lo cierto es que esta respuesta no difiere demasiado de la que dio en el diario Ara —en octubre de 2013—, cuando Márquez afirmó que "soy un chico de decisiones claras. Cuando gano me apetece pasear mi bandera, la del 93, la que identifica a mis aficionados sean de casa o no. Al final, corro para mi afición", dijo entonces.

Hace un par de semanas, en pleno cenit del conflicto catalán, el piloto reconoció —en el diario El Mundo— que el tema de Cataluña le preocupaba, pero que no se iba a posicionar al respecto: "El tema de Cataluña me preocupa, pero no me voy a mojar. Prefiero guardarme mi opinión y verlas venir", expresó.

La decisión de Marc Márquez de no tomar la enseña rojigualda viene de 2014. De hecho, en sus títulos de 125cc (2010) y 250cc (2012) y en su primer título en MotoGP (2013), sí mostró la bandera de España que heredó de Emilio Alzamora.

Sin embargo, en 2014 siguió los pasos del italiano Valentino Rossi y decidió adoptar la enseña de su clib de fans para celebrar la victoria, postura que repitió en sus dos títulos posteriores de MotoGP (2014 y 2016).

Su equipo fue tajante entonces: Márquez no quiere que le relacionen con posiciones políticas —según recoge El Mundo— y no cambiará esa posición esta temporada.

En lo puramente deportivo, a Márquez le basta terminar entre los once primeros en el circuito Ricardo Tormo de Cheste para lograr matemáticamente el Mundial de MotoGP 2017, aunque también se coronará haga lo que haga, incluso si no termina, si Dovizioso no es capaz de ganar la carrera.

