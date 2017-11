Michelle Jenner y Adrián Lastra hacen de Emma Stone y Ryan Gosling en 'La La Land'

A estas alturas son pocos los que desconocen las habilidades de Adrián Lastra para la canción, sobre todo después de la última gala de los Goya. El actor era Colate en el musical Hoy no me puedo levantar, basado en las canciones de Mecano, y daba el do de pecho en la película Primos.

Tampoco son desconocidas las dotes para el cante de Michelle Jenner (recuerda cómo le cantaba a Hugo Silva en Los hombre de Paco).

Pero lo que resulta menos conocido es cómo funcionan las dos voces juntas, o lo era hasta ahora. Los dos actores han aprovechado un descanso en los ensayos teatrales para sentarse ante el piano e interpretar a dúo la oscarizada canción City of Stars, de la película La La Land.

Jenner se pone en el papel de Emma Stone y Lastra hace de Ryan Gosling. El resultado es un vídeo compartido por ambos en Instagram y que suma más de 23.000 reproducciones en 30 minutos.