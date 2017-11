Reino Unido confirma que dejará la Unión Europea el 29 de marzo de 2019

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha confirmado este viernes que la salida del país de la Unión Europea se materializará a las 23.00 —medianoche en España— del 29 de marzo de 2019, según ha hecho saber la mandataria en un artículo para el diario británico The Telegraph.

Este preciso calendario será enmendado en el proyecto de ley sobre el Brexit que está actualmente en trámite parlamentario y que la próxima semana entrará en la fase de comités.

