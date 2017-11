El comentario más repetido antes del partido de la selección española en el campo del Málaga

La selección española de fútbol se enfrenta en la noche del sábado a Costa Rica en un partido amistoso de preparación al Mundial de Rusia 2018.

El conjunto de Julen Lopetegui jugará el partido en la Rosaleda, el campo del Málaga y ciudad de nacimiento de Chiquito de la Calzada, tristemente fallecido en la mañana del sábado a los 85 años.

La cuenta oficial de Twitter de la selección anunciaba así la hora del encuentro y el canal en el que se podrá visionar.

Muchos seguidores han respondido al tuit de la selección española pidiendo que se guarde un minuto de silencio por la muerte de Chiquito de la Calzada, que fue condecorado por la ciudad de Málaga como Hijo Predilecto de la Provincia por su trayectoria en 2016.

Desde Diario Sur aseguran que la Federación Española sí tendrá un gesto con el humorista malagueño e incluirá a Chiquito en el minuto de silencio que se guardará antes del comienzo y que ya estaba previsto por los internacionales Rivilla y Sanchís, fallecidos recientemente.

Hareis minuto de silencio por el chiquito de la calzada?? :c @SeFutbol

Digo yo que harán un minuto de silencio por Chiquito en el partido de La Floja que, casualidades del destino, ha querido que sea en Málaga. Aunque no me sorprendería que no lo hiciesen sabiendo lo miserables que son.