Sonidos sexuales en pleno directo de la BBC

Los espectadores de la BBC pudieron escuchar claramente sonidos sexuales durante una conexión en directo desde Londres.

La periodista Emma Vardy se encontraba junto al Palacio de Westminster para informar de un tema tan serio como el brexit cuando, de repente, comenzaron a escucharse los gemidos de una mujer de fondo.

Vardy siguió con su crónica en directo hasta el final, cuando desde el plató del programa BBC Breakfast retomaron la conexión con esta cara.

Este fue el momento.

¿Qué pasó? ¿De dónde procedían esos sonidos sexuales?

La respuesta, en este vídeo:

Efectivamente, como pueden ver todo formó parte de una broma pesada orquestada a pocos metros de donde Vardy estaba haciendo su directo.

Desde una furgoneta se emitieron los gemidos de una mujer a todo volumen mientras la periodista mantenía la compostura y terminaba su crónica sin mutar el gesto.

Sin embargo, al final de su alocución, se puede observar cómo gesticula y se pregunta con las manos de dónde venían esos gritos.

Tras hacerse viral la escena, Vardy ha tuiteado agradeciendo los apoyos y asegurando que el directo que ha hecho este sábado por la mañana fue "más tranquilo".

Thanks Pascale Day for your kind comments. This morning was a little (ahem) quieter 😇 https://t.co/o7Tkaf1NRz