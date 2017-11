El contundente mensaje de Robe Iniesta a los que graban con el móvil en sus conciertos

Robe Iniesta es imprevisible. En una misma noche puede ser un sensible que dedica una "nana" a los niños refugiados y un provocador que amenaza a sus seguidores con tirarles "piedras" si le graban en vídeo, como ocurrió en la noche del sábado en Madrid, donde el cantante ha renunciado "al mundo" y a los móviles.

En las gradas y en la pista, muchas camisetas de Extremoduro, enfundadas por quienes tenían claras dos cosas: que no iban a saltar sin parar con la cerveza en la mano y que usar el móvil estaba terminantemente prohibido.

Iniesta dejó una clara sentencia sobre "el asunto de los móviles": "Veo que algunos estáis empeñados en grabar. Sólo os pido que no molestéis a nadie y que no me enfoquéis a mí como antes he visto hacer a uno porque me voy a la calle, cojo un saco de piedras y a alguno le doy", advirtió el músico.

Aunque algunos de los que fueron al concierto hicieron caso omiso y grabaron momentazos como este:

No te enfades, Robe.