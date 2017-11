El lamento de un periodista de la SER por lo que le dijeron manifestantes independentistas

El periodista de la Cadena SER Aitor Álvarez mostró ayer su tristeza en Twitter durante la manifestación por los encarcelados celebrada este sábado en el centro de Barcelona.

Lo hizo después de escuchar los comentarios que le hacían algunos de los manifestantes cuando él trataba de conseguir un testimonio.

"No os podéis imaginar cómo de doloroso es que la mayoría de los manifestantes a los que intento entrevistar con este micrófono se nieguen a hablar conmigo. Me dicen cosas como: "Eres el enemigo" o "Yo sólo hablo con medios catalanes". Es muy triste", escribió Álvarez en catalán.

No us podeu imaginar com de dolorós és que la majoria dels manifestants a qui intento entrevistar amb aquest micròfon es neguin a parlar amb mi. Em diuen coses com: "Ets l'enemic" o "jo només parlo amb mitjans catalans". És molt trist. pic.twitter.com/q0OuDejL1n 11 de noviembre de 2017

Un mensaje que, en apenas 24 horas, ha logrado más de 3.400 retuits y que ha recibido el apoyo de muchos compañeros de profesión pero también de políticos, incluso independentistas, como el diputado de ERC Gabriel Rufián.

"Efectivamente es lamentable. Dejad trabajar a la prensa en paz. A toda la prensa".

Efectivament és lamentable. Deixeu treballar la premsa en pau. TOTA la premsa. https://t.co/n8rAUoJJXc — Jordi Borràs (@jordiborras) 11 de noviembre de 2017

Quien manipula está en un despacho, no en la calle con un micro. Tengamos claro lo primero y ayudemos al segundo.https://t.co/p6Mdv3YOPN — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 de noviembre de 2017

Mira, el trabajo de @aitor_alvarez aitor siempre es impecable. A ver si dejamos de repetir mantras, por favor. — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 11 de noviembre de 2017

"Muchos ánimos, Aitor. Tú haces (y muy bien) tu trabajo".

Molts ànims, Aitor. Tu fas (i molt bé) la teva feina — Joan Serra Carné (@jserracarne) 11 de noviembre de 2017

"Aitor, mucho ánimo. Algún día esta cosecha de odio acabará. Y mucha gente sentirá vergüenza"

Aitor, molt d'ànim.

Agun dia aquesta collita d'odi s'acabarà.

I molta gent sentirà vergonya. — Marcos Lamelas (@MarcosLamelas) 11 de noviembre de 2017

Otras respuestas al mensaje, sin embargo, defendían los argumentos de los manifestantes para no contestar y criticaban la línea editorial de la Cadena SER.

Es que da bastante vergüenza escuchar según qué personajes en la SER. Sacados de las catacumbas derechistas. Igual si el grupo PRISA no se dedicara a manipular tendrias más suerte. — Lídia Pifarré (@llucetina) 11 de noviembre de 2017

"Tienen todo el derecho a tener una opinión y ninguna obligación de responder siempre que lo hagan con educación".

Tenen tot el dret a tenir una opinió i cap obligació de respondre sempre que ho ho facin amb educació — Roger de Gràcia (@mindundi33) 11 de noviembre de 2017

La Ser tiene libertad de establecer una línea editorial que para mí es dolorosa.

Y la gente tiene la libertad de pasar de la Ser, aunque para la Ser sea doloroso. — Mootaouadi Almería (@mootaouadi) 12 de noviembre de 2017

"Yo me he negado a hablar con algunos medios, no porque sean españoles sino porque tergiversan mucho. No sabes qué sacarán de nuestras palabras".