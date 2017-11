El tuit de 'Dulceida' sobre su trabajo que más comentarios está generando

La popular influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha compartido un mensaje en su cuenta de Twitter —en la que tiene más de 230.000 seguidores— hablando de la manida polémica acerca de si lo que hacen YouTubers e Instagramers se considera un trabajo o no.

Dulceida es una de las influencers más de moda en España: tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 1,5 en YouTube. Y sus publicaciones cuentan con miles de Me gusta a los pocos minutos, lo que hace que muchas marcas se peguen por aparecer en su cuenta de Instagram.

Recientemente ha entregado junto a su mujer, Alba Paul, el premio Lo+40 a la artista Camila Cabello en la gala celebrada el pasado viernes en Madrid.

"Me encanta que coger 6 aviones en una semana sin parar de currar, de un lado para otro sea no hacer nada", aseguraba Domenech. Un comentario que ha generado un amplio debate en los comentarios al mensaje.

Me encanta que coger 6 aviones en una semana sin parar de currar, de un lado para otro sea no hacer nada 🙀

Las respuestas se dividen entre los que apoyan las palabras de Dulceida y los que aseguran que lo que hace ella "no es un trabajo".

perdon por seguir jodiendo a la gente que te comenta mierdas en este tweet es que te juro que no me entra en la cabeza la gente que dice que no trabajas o que tenes todo de arriba, si es molesto para mi no me quiero imaginar para vos, perdon pero yo no los puedo dejar pasar