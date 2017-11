Indignación por el mensaje que unos paramédicos encontraron en una ambulancia

Unos paramédicos de Birmingham (Reino Unido) nunca olvidarán el cartel que encontraron en su ambulancia después de una de sus actuaciones.

"Puede que estés salvando vidas, pero no aparques tu furgoneta en un lugar estúpido y bloquees mi camino", rezaba un vergonzoso cartel situado en el parabrisas del vehículo.

Después de leer el mensaje, la cuenta oficial de Twitter del distrito publicó un tuit respondiendo al cartel.

"A veces, simplemente no sabemos qué decir. Esta es una nota que dejaron hoy en un ambulancia. En ese momento, el equipo estaba atendiendo a un hombre que se encontraba en extrema gravedad y vomitando sangre. El personal le llevó al hospital donde se encuentra en estado grave #lospacientesprimero", escriben los paramédicos.

El mensaje tiene en poco más de un día más de 4.000 retuits y 7.200 Me gusta.

Sometimes we just don't know what to say. This was the note left on an ambulance today. At the time, the crew were helping a man who was extremely unwell after vomiting blood. They took him on blue lights to hospital where he was in a critical condition. #patientscomefirst 🏥🚑💨 pic.twitter.com/RwCCVmZgrA