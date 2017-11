Las bases de BComú votan a favor de romper el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona

Las bases de BComú han decidido romper el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona con 2.059 votos a favor, el 54,18%, según ha anunciado este domingo en rueda de prensa el portavoz de la formación que lidera la alcaldesa Ada Colau.

La consulta, en la que han participado 3.800 personas, se abrió el jueves y acabó este sábado a medianoche con la pregunta: "Debido al apoyo del PSC/PSOE a la aplicación del artículo 155, ¿Barcelona En Comú debe poner fin al pacto de gobierno con el PSC en la ciudad para gobernar en solitario?".

Un total de 1.736 votantes de la formación ha votado en contra de poner fin al pacto con los socialistas en la capital catalana, el 45,68%.

"S'ha produït un espai de debat exemplar entre activistes, on s'han valorat pros i contres, on ens hem escoltat" @EnricB_

Total: 3800 persones

A favor: 54,18% (2059 vots)

En contra: 45,68% (1736 vots)

En blanc: 0,13% (5 vots) pic.twitter.com/m2frK8bPvL 12 de noviembre de 2017

Barcelona en Comú tendrá ahora la gobernabilidad más complicada, dado que dispone de 11 concejales de 41, y el PSC le aportaba otros cuatro.

El grupo municipal Demòcrata (PDeCAT) dispone de nueve concejales, ERC tiene 5, los mismos que Ciudadanos, el PPC tiene tres, los mismos que la CUP y hay un concejal no adscrito.

COLAU: "UNA DECISIÓN CON RADICALIDAD DEMOCRÁTICA"

A través de Twitter, Ada Colau ha explicado que "ha sido una decisión difícil" pero tomada "de la mejor manera posible: con radicalidad democrática". "Continuaremos gobernando en base a objetivos concretos. Con todo el diálogo que la ciudad merece y buscando acuerdos con todos los grupos", ha agregado.

Colau ha agradecido el trabajo al portavoz del PSC en el Ayuntamiento y Segundo Teniente de Alcalde del Consistorio, Jaume Collboni, aunque ha deseado que "el PSC abandone los pactos con PP, Ciudadanos y Unió y recupere alianzas de izquierdas".

Ha estat una decisió difícil, però l'hem pres de la millor manera possible: amb radicalitat democràtica (1/3) https://t.co/kqTSowmJD2 — Ada Colau (@AdaColau) 12 de noviembre de 2017

Continuarem governant en base a objectius concrets. Amb tot el diàleg que la ciutat es mereix i buscant acords amb tots els grups (2/3) — Ada Colau (@AdaColau) 12 de noviembre de 2017

Gràcies @jaumecollboni per la feina conjunta al servei de Barcelona. Tant de bo el PSC abandoni aviat pactes amb PP/Cs/Unió i recuperi aliances d'esquerres (3/3) — Ada Colau (@AdaColau) 12 de noviembre de 2017

ICETA: "ENTRE BARCELONA E INDEPENDENCIA, COLAU HA ELEGIDO INDEPENDENCIA"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por romper el pacto municipal con los socialistas al asegurar que "entre Barcelona y la independencia ha escogido la independencia", y ha dicho que no podrá "mirar igual" a los comunes.

La militancia de Barcelona en Comú ha votado a favor de romper el pacto de gobierno que mantenía con el PSC en Barcelona por el apoyo de los socialistas catalanes a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con lo que la formación que lidera Ada Colau gobernará ahora en solitario.

En la presentación de la lista electoral del PSC para el 21D, Iceta ha encajado "con tristeza" esta decisión y ha arremetido contra Colau: "Me ha sabido muy mal que en todo este proceso no hayamos oído la voz de la alcaldesa diciendo su opinión, si valía la pena mantener o no el pacto. Se ha querido esconder su opinión. Quizá es la alcaldesa pero no la líder que Barcelona necesita".

Iceta ha afirmado que la dirección de los comunes no es "de fiar" porque selló un pacto municipal con el PSC de Barcelona que "decía de manera explícita que quedaban fuera de las cuestiones acordadas aquellas que no tuviesen que ver estrictamente con el gobierno de la ciudad".

Colau, ha protestado Iceta, "entre la inestabilidad y la estabilidad ha escogido inestabilidad, entre un gobierno de izquierdas y plegarse a las exigencias de Xavier Trias y Alfred Bosch ha escogido lo segundo". "A partir de hoy nosotros no podremos mirar igual a la gente de los comunes", ha advertido.

También se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Oscar Puente, quien ha acusado a Colau de "irresponsabilidad y cobardía política" y de "lavarse las manos" consultando a las bases de su partido.

Someter a las bases de tu partido una cuestión sin pronunciarte previamente sobre ella es una muestra, por una lado de irresponsabilidad y cobardía política. A eso se le llama lavarse las manos. Por otro es una muestra más de oportunismo. Sea cual sea el resultado ganas. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 12 de noviembre de 2017