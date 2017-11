Jesús Calleja despidió en la noche del domingo Volando Voy (Cuatro) con una de las historias más emotivas.

El equipo del programa se desplazó hasta la isla de Arousa (Pontevedra) para hablar con los vecinos y mostrar cómo es la gente que habita ese lugar. Pero si hubo una vecina que enamoró tanto a la audiencia como al propio Calleja fue Benita, una mujer de 77 años que contó una dura historia personal.

"Yo tengo pensado llegar a 120 años", decía entre risas la mujer. ¿Su secreto? "Como como una cabra, me busco mis hojitas tiernas", aseguraba Benita.

"Me dicen que tomas un vaso de agua del mar todos los días", le dijo Calleja.

Benita demostró que tenía un gran conocimiento de las plantas de su alrededor y aseguró que descubrió algunas de sus propiedades leyendo libros de mayor, porque de pequeña no tuvo la posibilidad de leer nada ya que su familia no tenía dinero ni para comprar una enciclopedia.

Además, fue la primera mujer de la isla en divorciarse en 1983, cuando nadie lo hacía, porque su marido le pegaba.

"Yo siempre fui una persona muy interesada por el pueblo", aseguró. "Y tu marido no quería", replicó Calleja. "Porque lo superaba, y el machismo no permite que la mujer sobresalga. Llegó a un extremo en que me echaba de casa y yo no me quería ir porque la casa la hicimos los dos", volvió a responder Benita.

"Pedí ayuda y me buscaron trabajo fuera y el 9 de diciembre del 83 yo me fui de casa", dijo ante las lágrimas del público.

Pero ahora Benita se encuentra bien: "Soy la persona más rica que puede haber".

Después de ver el vídeo, ni los habitantes del pueblo ni Calleja pudieron evitar emocionarse con la historia de Benita.