La actuación de Ares Teixidó por la que ha pedido disculpas a Rozalén

Imitar a tus ídolos no siempre es tan gratificante como parece. Para la presentadora Ares Teixidó, invitada especial en la última gala de Tu cara me suena 6, convertirse en Rozalén no fue nada fácil, por ello, le ha pedido disculpas a la cantante por su actuación.

La presentadora de Cazamariposas y Zapeando participó en el programa de Antena 3 como invitada especial y eligió encarnar a una de sus artistas favoritas. La canción escogida por la presentadora fue Comiéndote a besos, incluida en su primer disco Con derecho a... (2013) y dedicada a las personas seropositivas. Para la interpretación, se vistió con un vestido negro, botines negros y una flor roja en el pelo, un complemento característico de la artista y especialmente llamativo en el videoclip de la canción, convirtiéndose prácticamente en una réplica de la cantante de Albacete.

La actuación, al contrario de lo que pudiese pensar Teixidó, no recibió ningún tipo de críticas por parte del jurado. Tanto el presentador del programa, Manel Fuentes, como los miembros del jurado recordaron que la presentadora había estado enferma con laringitis días antes y que "no podía cantar". Sin embargo, Teixidó, visiblemente insatisfecha con su actuación, no aceptó la justificación diciendo que habría cantado "igual de mal" sin haber estado mala. Tanto Carlos Latre como Lolita alabaron en su veredicto la interpretación de Teixidó e incluso la animaron a formar parte de la próxima edición del programa.

La reacción de la presentadora en redes sociales fue muy distinta. Seguía sin estar satisfecha con su actuación y, por ello, publicó un tuit en el que pedía disculpas a Rozalén y admitió que ella es la banda sonora de su vida.

Mi querida @RozalenMusic ya te he pedido perdón en privado y lo hago tb públicamente. Seguiré cantando siempre todas tus canciones, pero os prometo no volver a hacerlo en un escenario. 😂 Me reitero, ahora y siempre, eres la banda sonora de mi vida. ¡Te admiro y te quiero bonita! — Ares Teixidó (@aresteixido) 11 de noviembre de 2017

La albaceteña respondió animando tanto a ella, como al resto de la gente a cantar y bailar públicamente sin avergonzarse de ello.

Todos, sin excepción, deberíamos cantar y bailar!!!!! Es sanador!!! La música va ligada a lo Humano... No dejes de hacerlo ni en privado ni públicamente!!! 💃🏻❤️💋 Muchos besos 💋 — Rozalén (@RozalenMusic) 11 de noviembre de 2017