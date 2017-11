El último fenómeno viral en Twitter se escribe en inglés, #MeAt14 (#YoALos14) y tiene como origen la historia de un político republicano que aspira a ocupar un escaño en el Senado estadounidense, llamado Roy Moore, y que ha sido acusado de abusar sexualmente de una adolescente hace casi cuatro décadas, una revelación que ha generado un enorme escándalo en EEUU y multitud de peticiones de dimisión, incluso en el seno de su formación, la misma del presidente Donald Trump.

Moore, de tendencia ultraderechista, es el favorito en las elecciones especiales programadas para el próximo 12 de diciembre en Alabama para decidir el escaño que dejó vacío Jeff Sessions al convertirse a comienzos de año en el secretario de Justicia del Gobierno de Trump.

Según reveló el pasado jueves el diario The Washington Post, una mujer llamada Leigh Corfman, de 53 años, acusa a Moore de abusar de ella en distintos encuentros en 1979, cuando ella tenía 14 años y él 32. Corfman denunció que Moore, a quien había conocido mientras esperaba a su madre en un juzgado, mantuvo dos encuentros inapropiados con ella, en los que la besó, le tocó por encima de su ropa interior y le hizo tocarle también a él, aunque no llegó a penetrarla. El republicano ha negado con vehemencia las acusaciones, calificando las informaciones como "completamente falsas" y amenazando con una demanda contra el medio.

La controversia se intensificó cuando el presentador de Fox News, Sean Hannity, se vio envuelto en un debate importante en las redes sociales al usar la palabra "consentido", planteando si una chica de 14 años puede tener sexo con un adulto queriendo, algo de lo que acabó pidiendo disculpas. Entonces, una abogada de Carolina del Norte llamada Catherine RL Lawson puso en Twitter una foto suya a esa edad, con la etiqueta #MeAt14, y este mensaje: "No puede haber consentimiento a los 14. Ni en Alabama ni en ningún sitio".

Según ha narrado a la BBC, su intención era ir más allá de la edad legal de consentimiento para una relación, que en EEUU oscila según los estados entre los 16 y los 18 años, quería reivindicar la protección de los niños como valor.

Rápidamente, su hashtag se ha viralizado y usuarios de todo el mundo (abrumadoramente mujeres, pero también hombres) están compartiendo fotos de cuando eran chavales, insistiendo en la necesidad de erradicar cualquier abuso. A la campaña se han sumado rostros conocidos y anónimos. Sus mensajes son parecidos. A esa edad, estaban empezando el instituto, les gustaba hacer deporte, comer helados o pasear a su perro, no podían conducir ni trabajar. Eran inocentes, como dice la actriz Alyssa Milano.

#MeAt14 I worshipped my brother. I loved my dog, Pucci. I loved OMD. I had Big hair. I was happy. I was innocent.



Please share your #MeAt14. pic.twitter.com/ccPyVHgcVS — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 12 de noviembre de 2017

#MeAt14

I was a freshman in high school.

I was a virgin.

My stepfather got home from work at 3:30 every day.

I got home at 3:45.

We were alone for at least an hour.

Every day.

He would make me sit in his lap.

And kiss him.

And touch him.

And he would touch me.

1/ pic.twitter.com/ku1nU9gCue — Olivia Pope (@OliviaResists) 12 de noviembre de 2017

#MeAt14 i️ felt fancy for wearing a nice dress. i️ was scared this night that boys would see my armpit hair because i was new to shaving. i️ was a child. #NoMoore pic.twitter.com/hsjyW0VG3q — ari e (@messnest) 11 de noviembre de 2017

#MeAt14 Here's a diary entry about the time I started crying at a dance because I was scared of dancing with boys.



Not old enough to consent to a romantic relationship with an adult man! pic.twitter.com/1m2SF7wzo6 — SharAAAUUGH! (@sharahmeservy) 11 de noviembre de 2017

There is something seriously wrong with anyone who thinks 14 is old enough to consent. #MeAt14 pic.twitter.com/rfPnuwLWL1 — Andi Camp (@AndiCamp) 11 de noviembre de 2017​​​​​​

This is me at 14. I wasn't dating a 32 year old male. I was riding horses, playing basketball, and trying to survive freshman year of high school. #MeAt14 #NoMoore pic.twitter.com/ftnHi9bIGQ — Sandra Londino (@SandraLondino) 12 de noviembre de 2017