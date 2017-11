Stranger Things iba a seguir un camino diferente. Cuando Netflix presentó la serie en verano de 2016 su idea era que la historia de Will, Mike, Lucas, Dustin y Once durase ocho episodios y ya. Sin embargo, el éxito de la creación de los hermanos Duffer hizo que hubiese un giro de guión (nunca mejor dicho) y que se prolongase la emisión.

Ese giro obligó a los creadores a hacer un significativo cambio en su idea inicial, que se tradujo en que uno de los cinco niños se salvase de una muerte ya escrita en papel.

Y quien se salvó para poder continuar en la segunda temporada no fue otra que Once (Millie Bobby Brown).

"Quizás no debería decir esto porque me gusta pretender que siempre hemos tenido todo planeado desde el principio, pero [Stranger Things] originalmente iba a ser una serie limitada. Esto quiere decir que Once iba a morir y no la íbamos a volver a ver, se sacrificaría definitivamente para salvar al mundo", reveló uno de los creadores en una charla en la Universidad de Chapman (California, EEUU).

El guión decía que esta escena sería la última de Once y que, de continuar, la serie tendría la misma estructura que otras producciones como Fargo, American Horror Story o True Detective. Es decir, cada temporada sería cerrada y con un elenco completamente distinto.

Sin embargo, el éxito de la serie y de sus cinco protagonistas infantiles hizo que cambiasen los planes. Once tenía que seguir y en noviembre de 2016, con la primera imagen de la segunda temporada, llegó también la confirmación de su continuidad.

En una foto de la lectura de guión, Millie Bobby Brown aparecía junto a Charlie Heaton (Jonathan Byers) y Noah Schnapp (Will Byers). Sólo quedaba por descubrir cómo volvería y para eso ha habido que esperar un año. El pasado 27 de octubre la incógnita quedó resuelta.