Críticas a Nacho Abad por esta encuesta sobre 'La Manada'

El periodista Nacho Abad se convirtió en la tarde del lunes en Trending Topic en España tras recibir numerosas críticas en Twitter. El presentador de Espejo Público (Antena 3), publicó una encuesta sobre el juicio a La Manada.

El proceso judicial contra los cinco acusados de la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona comenzó este lunes, 13 de noviembre, a las 10 horas en el Palacio de Justicia de la capital navarra.

El fiscal, en su escrito de acusación, reclama en total 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por tres delitos. Por el delito continuado de agresión sexual pide imponer la pena de 18 años de prisión, así como la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y la prohibición de comunicación con la víctima durante 20 años y 10 años de libertad vigilada tras la pena de prisión.

"Hoy comienza el juicio de La Manada en Pamplona. ¿Creéis que fue una violación o sexo consentido?", preguntó Abad.

Tras el revuelo creado, el propio Abad ha borrado el tuit con la encuesta. Aunque muchos ya tenían una captura con ella y no dudaron en criticar la actitud del periodista.

Nos conocemos, Nacho. Me resulta incomprensible la deriva de tu trabajo. ¿Cómo has podido llegar aquí? Esto no solo NO es periodismo. Es cultura de la VIOLACIÓN. Las lentejas no justifican esta basura.