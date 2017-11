Juan Antonio, segundo expulsado de 'OT 2017' con el 91% de los votos

La tercera gala de Operación Triunfo 2017 dejó el segundo expulsado de la edición: Juan Antonio. El bilbaíno, que interpretó el tema A puro dolor, tuvo que abandonar la Academia dirigida por Noemí Galera por la abrumadora decisión del público, que prefirió que se quedará Roi por nada menos que un 91% de los votos.

Roi, por su parte, se salvó entre lágrimas y no pudo contener un "Hostia puta" cuando conoció que él era el salvado gracias a 9 de cada 10 personas. El compostelano, por su parte, optó por interpretar un tema de Adele, When we were young.

Esta tercera gala logró 1.942.000 seguidores, un 15,9% de cuota de pantalla (frente al 20,8%, tres millones, de La que se avecina). El momento más sonado de la noche lo protagonizaron Alfred y Amaia (aka Almaia) con su versión de City of Stars, el tema principal de la película La La Land, al piano. Ya el pase de micros (que han visto en YouTube 350.000 personas) prometía, y la actuación no defraudó.

La próxima semana el público tendrá que decidirse entre Cepeda y Thalía en la expulsión. El gallego cantó Complicidad, de Vanesa Martín, junto a Marina, y con muy poca química, como destacó el jurado, mientras que Thalía, la cacereña de 18 años, interpretó Euphoria (uno de sus temas favoritos y con los que pasó el casting de OT) junto a Miriam.

Junto a ellos, el jurado nominó a Nerea (que había interpretado Cuídate con Ana Guerra) y a Marina. La primera joven fue salvada por los profesores y la segunda por sus compañeros.